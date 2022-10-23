رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: 2022 عام الإنجازات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

التقت «بوابة الوسط» على هامش بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان رئيس اتحاد اللعبة محمود محمد الطويل، الذي تحدث عن إنجازات الكرة الحديدية خلال الموسم الجاري على الصعيدين المحلي والدولي، بعد أن اختتمت، الجمعة، المنافسات للقصير والرافا، بمشاركة أكثر من ثمانية وخمسين رياضيًا.

في البداية قال محمود الطويل: «2022 كان عامًا حافلًا بعديد الإنجازات للكرة الحديدية الليبية على الصعيدين الفني والإداري. كانت هناك خطة انطلقت من العام 2016 لإعداد بعض الشباب وصقل المتميزين في اللعبة، والحمد لله بدأنا نجني نتائج هذه الخطة، مما كان له انعكاس على أداء المنتخب الوطني بتخصصي الطويل والرافا في بطولة أفريقيا بالجزائر في مايو الماضي، والذي توج فيها المنتخب بقلائد في تخصص الرافا تحت 18 عامًا، ذهبية الفردي والزوجي، وصنف المنتخب كأول أفريقيا».

مشاركة مميزة في بطولة البحر المتوسط

وأضاف رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية في حديثه لـ«بوابة الوسط» قائلًا: «بالنسبة للكبار تحصلنا على ذهبية الفردي وفضية الزوجي رافا، وتحصلنا كذلك على برونزية الطويل تصاعدي، وكذلك تم الدفع باثنين من الحكام الليبيين في بطولة أفريقيا، وكانت لنا مشاركة أيضًا في بطولة البحر المتوسط وتوج المنتخب بقلادة وحيدة برونزية تخصص زوجي الرافا، وبالنسبة لنا كاتحاد للكرة الحديدية تعتبر بطعم الذهبية، لأنها منافسة قوية مقارنة بالدول المطلة على البحر المتوسط».

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وأكمل: «شاركنا أيضًا في بطولة التضامن الإسلامي بقونيا بتركيا واللجنة الأولمبية الليبية وضعت ثقتها في منتخب الكرة الحديدة الوحيد للمشاركة في هذه البطولة، بعد أن تحصل منتخب الكرة الحديدية على برونزية البحر المتوسط عن طريق الرياضيين راشد سويسي ومحمود روس في تخصص الرافا، وكذلك تخصص الطويل، وتحصل المنتخب في البطولة على القلادة الذهبية وتوج بها راشد سويسي، وتعتبر القلادة الوحيد في خزائن ليبيا من بطولة التضامن الإسلامي، وتوجنا كذلك بالقلادة البرونزية في تخصص الزوجي عن طريق عبد المهيمن الزنتوتي وراشد سويسي، وأضاف الرياضي المتميز علي الصغير قلادة برونزية في تخصص الطويل التصاعدي».

مشاركة أولى في إيطاليا وتتويج

وأوضح قائلًا: «شاركنا هذا الموسم في بطولة العالم تحت 19 عامًا بإيطاليا في تخصص الرافا، وهى النسخة الأولى التي تشارك فيها ليبيا بمنتخب وتوج فيها الرياضيون الصاعدون عبد المهمين الزنتوتي وفراس الزلتني في التخصص الزوجي بالميدالية البرنزوية، وتعتبر أول ميدالية لليبيا في بطولة العالم للمنتخبات الليبية في الكرة الحديدية لما فيها من تنافس قوي وتضم أبطال عالم، ونحن كاتحاد رياضي لدينا كل الرضا عن هذه المشاركة، وقد تأهلنا لها عن طريق البطولات القارية، وسط مشاركة أقوى المنتخبات من جميع دول العالم من آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين، وكان عامل الخبرة كمدرب وطني يحتاج إلى مزيد الدورات المتقدمة، ونعتبرها كنقاط ضعف، وكان الفارق بسيطًا في النتائج بين المدرب الوطني والمدربين العالميين، لهذا نسعى بكل جهد لإقامة دورات متقدمة للمدربين الوطنيين».

الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم

وأردف: «نحن نستعد للمشاركة في بطولة العالم، التي تأهل فيها المنتخب الليبي عن أفريقيا في التخصصين الطويل والرافا والتي ستقام في تركيا بداية من نوفمبر المقبل، وستكون لنا مشاركة في الرافا ذكور وإناث، وقد اعتذرنا عن عدم المشاركة في بطولة تحت 19-23 عامًا، التي ستقام في فرنسا في تخصص الطويل، وتقام المنافسات في نهاية أكتوبر الجاري، لكن جاء الاعتذار بسبب الصعوبة في الحصول على التأشيرة، التي تحتم علينا السفر إلى تونس من أجل الحصول عليها، وتكبد مصاريف السفر والتنقل والإقامة، وكذلك نقص الدعم، لذا تم الاعتذار، حيث حالت الظروف دون المشاركة».

وعن خارطة الموسم الرياضي الجديد قال الطويل: «سنضع برنامجًا للموسم الرياضي المقبل في العام 2023 على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن خلال منصتكم هذه أتوجه للجهات المسؤولة عن الرياضة في ليبيا لزيادة الاهتمام بهذه المنتخبات، خصوصًا الاتحادات النشطة التي حققت إنجازات دولية حتى نحافظ على استمرار المنتخبات وأبنائنا على منصات التتويج».

الدفع بالكوادر الليبية في الاتحادين الأفريقي والدولي

واختتم محمود الطويل حديثه قائلًا: «التركيز حاليًا سيكون من أجل المشاركة في بطولة العالم بداية من نوفمبر المقبل في تركيا، وكذلك ترشيح ثلاثة حكام للمشاركة في البطولة بتخصص الرافا، والحمد لله قد وافق الاتحاد الدولي على ترشيح مشاركة الحكم الليبي في بطولة العالم، وسنسعى مستقبلًا للدفع بعديد الكوادر الليبية في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، هذا بالنسبة للبرنامج الخارجي.. أما البرنامج الداخلي ها فنحن اليوم اختتمنا بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان باستضافة نادي الزنتان التخصصي، وبمشاركة عشرة أندية تعتبر في حد ذاتها إنجازًا لأندية تكبدت عناء السفر وسط قلة الإمكانات، لذا نشكر كل من شارك في البطولة من خلال هذه المنصة على تواجدهم ومشاركتهم في البطولة».

الطويل في بطولة الكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة الكرة الحديدية في مدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

الطويل مع أبطال الكرة الحديدية في مدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

الطويل مع أبطال الكرة الحديدية في مدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة الكرة الحديدية في مدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة الكرة الحديدية في مدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)