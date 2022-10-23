رفع الأثقال الليبية تستعد لـ«عربية سورية» و«أفريقية مصر»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل تدريبات منتخبي ليبيا لرفع الأثقال للشباب والكبار بصالة نادي زناتة في طرابلس، وسط حماس كبير ومعنويات عالية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

منتخب الكبار يتكون من الرباعين إحسان شلابي وعمر العجمي وأحمد أبوزريبة والمدب صلاح الدين الأدهم والإداري أسامة قناو، حيث يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التي تستضيفها مصر بداية من السبت المقبل، 29 أكتوبر الجاري.

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ويضم منتخب الشباب الرباعين محمد الرنتاني ومحمد سمير، والمدرب فتحي حامد والإداري عبدالله الككلي، وستكون له مشاركة مرتقبة في البطولة العربية لرفع الأثقال للشباب وتستضيفها سورية بداية من نوفمبر المقبل.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأحد، أكد الطاقم الفني والرباعون أن الاستعداد كان جيدًا، والاتحاد العام وفر كافة الإمكانات، وأن الآمال معقودة على تحقيق نتائج إيجابية، رغم قوة المنافسة في البطولتين.

منافسات رفع الأثقال الليبية. (فيسبوك)