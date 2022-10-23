Atwasat

الطالب يتصدر شطرنج طرابلس والهلاوي أقرب الملاحقين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 23 أكتوبر 2022, 04:02 مساء
الطالب يتصدر شطرنج طرابلس والهلاوي أقرب الملاحقين
شعار بطولة شطرنج طرابلس. (فيسبوك)
alwasat radio

تتواصل بقاعة مدرسة أبوليان بطولة مدينة طرابلس للشطرنج، المؤهلة إلى بطولة المدن العربية في العاصمة المصرية القاهرة، فبعد جولة السبت السابعة، واصل اللاعب أسامة الطالب صدارته للبطولة برصيد 6 نقاط.

- 16 طالبا في شطرنج مهرجان الطب البيطري
- رضا السني يتوج بكأس وذهبية شطرنج الزنتان

أقرب الملاحقين بفارق نصف نقطة مهند الهلاوي برصيد 5.5 نقطة، يتساوى بعدها ستة لاعبين برصيد 5 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي سراج رمضان ثالثًا، ورابعًا فارس شعيب، وخامسًا عماد بركة، وسادسًا علي البدري، وسابعًا وسام فرحات، وثامنًا عمر دخيل، وتاسعًا حمزة الدبار بـ4.5 نقطة، وعاشرًا فرج مهدية 4.5 نقطة.

الجولة الثامنة
يشهد اليوم الأحد إقامة الجولة الثامنة من المنافسات، وفي أهم المباريات.

▪︎الطاولة 1
أسامة الطالب 2028 مع عمر دخيل دون تصنيف.

▪︎الطاولة 2
مهند الهلاوي تصنيف 1900 مع علي البدري دون تصنيف.

▪︎الطاولة 3
عماد بركة تصنيف 1627 مع فارس شعيب تصنيف 1916.

▪︎الطاولة 4
سراج رمضان تصنيف 1678 مع وسام فرحات دون تصنيف.

▪︎الطاولة 5
حمزة الدبار تصنيف 1662 مع فرج مهدية تصنيف 1938.

يشار إلى أن أصحاب التراتيب الخمسة الأولى سيمثلون مدينة طرابلس في بطولة المدن العربية للشطرنج بالقاهرة، خلال الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)

مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)
«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا

«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة

ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي جينبينغ؟

بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي ...
ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية

ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية
رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا

رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023

بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم ...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ثالثة»؟

مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ...
كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي ...
16 طالبا في شطرنج مهرجان الطب البيطري
16 طالبا في شطرنج مهرجان الطب البيطري
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
بروز مواهب جديدة في ختام بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان (صور)
بروز مواهب جديدة في ختام بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة ...
أبوالنور لـ«بوابة الوسط»: جامعة مصراتة تستقبل المؤتمر الدولي للهوكي
أبوالنور لـ«بوابة الوسط»: جامعة مصراتة تستقبل المؤتمر الدولي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في ......
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات...
المزيد
رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: 2022 عام الإنجازات
رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل لـ«بوابة ......
رفع الأثقال الليبية تستعد لـ«عربية سورية» و«أفريقية مصر»
رفع الأثقال الليبية تستعد لـ«عربية سورية» و«أفريقية مصر»...
الطالب يتصدر شطرنج طرابلس والهلاوي أقرب الملاحقين
الطالب يتصدر شطرنج طرابلس والهلاوي أقرب الملاحقين...
أبوالنور لـ«بوابة الوسط»: جامعة مصراتة تستقبل المؤتمر الدولي للهوكي
أبوالنور لـ«بوابة الوسط»: جامعة مصراتة تستقبل المؤتمر الدولي......
بروز مواهب جديدة في ختام بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان (صور)
بروز مواهب جديدة في ختام بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط