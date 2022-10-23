الطالب يتصدر شطرنج طرابلس والهلاوي أقرب الملاحقين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بقاعة مدرسة أبوليان بطولة مدينة طرابلس للشطرنج، المؤهلة إلى بطولة المدن العربية في العاصمة المصرية القاهرة، فبعد جولة السبت السابعة، واصل اللاعب أسامة الطالب صدارته للبطولة برصيد 6 نقاط.

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أقرب الملاحقين بفارق نصف نقطة مهند الهلاوي برصيد 5.5 نقطة، يتساوى بعدها ستة لاعبين برصيد 5 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي سراج رمضان ثالثًا، ورابعًا فارس شعيب، وخامسًا عماد بركة، وسادسًا علي البدري، وسابعًا وسام فرحات، وثامنًا عمر دخيل، وتاسعًا حمزة الدبار بـ4.5 نقطة، وعاشرًا فرج مهدية 4.5 نقطة.

الجولة الثامنة

يشهد اليوم الأحد إقامة الجولة الثامنة من المنافسات، وفي أهم المباريات.

▪︎الطاولة 1

أسامة الطالب 2028 مع عمر دخيل دون تصنيف.

▪︎الطاولة 2

مهند الهلاوي تصنيف 1900 مع علي البدري دون تصنيف.

▪︎الطاولة 3

عماد بركة تصنيف 1627 مع فارس شعيب تصنيف 1916.

▪︎الطاولة 4

سراج رمضان تصنيف 1678 مع وسام فرحات دون تصنيف.

▪︎الطاولة 5

حمزة الدبار تصنيف 1662 مع فرج مهدية تصنيف 1938.

يشار إلى أن أصحاب التراتيب الخمسة الأولى سيمثلون مدينة طرابلس في بطولة المدن العربية للشطرنج بالقاهرة، خلال الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر المقبل.