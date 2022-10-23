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أبوالنور لـ«بوابة الوسط»: جامعة مصراتة تستقبل المؤتمر الدولي للهوكي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 23 أكتوبر 2022, 03:17 مساء
أبوالنور لـ«بوابة الوسط»: جامعة مصراتة تستقبل المؤتمر الدولي للهوكي
جمال سالم أبوالنور. (فيسبوك)
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قال مقرر اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الأول لرياضة الهوكي جمال سالم أبوالنور في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «سيكون افتتاح المؤتمر الأربعاء المقبل، ويختتم في اليوم التالي الخميس، بكلية الآداب جامعة مصراتة».

- 6 فرق في دوري ناشئي الهوكي الليبي

وأضاف: «ينتظر أن يشارك في المؤتمر11 بحثًا رياضيًا من 6 دول عربية بتنظيم الاتحاد الليبي للهوكي بمشاركة شركاء النجاح».

واختتم أبوالنور حديثه قائلًا: «هذا أول مؤتمر، وهناك 3 ورش عمل على هامش المؤتمر، في اختبارات القياس، وفي الإصابات الرياضية، والورشة الثالثة في علم النفس الرياضي».

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