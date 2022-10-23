بروز مواهب جديدة في ختام بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت بمدينة الزنتان الجمعة، بطولة ليبيا للكرة الحديدية للقصير والرافا التي استضافها نادي الزنتان التخصصي تحت إشراف الاتحاد الليبي للعبة، وشارك فيها أكثر من ثمانية وخمسين رياضيًا يمثلون عشرة أندية من مختلف المدن الليبية، وهي: الإخاء هون والأفريقي درنة وغدامس التخصصي والطلائع رقدالين والزنتان التخصصي والشروق الزنتان والوحدة الزنتان وسيدي سليم طرابلس وطارق بن زياد طرابلس والشباب الوحدوي طرابلس والشط طرابلس.

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منافسات القصير والدقة

وكانت المنافسات قوية في الفترة الصباحية في منافسات القصير والدقة، وكذلك في منافسات الرافا، وأسفرت عن تتويج اللاعب أسامة ميلاد من نادي الأفريقي بدرنة بكأس بطولة منافسات القصير والدقة، وتكونت المنافسة من خمس مراحل بعد أن وصل إلى النقطة 25 منفردًا من بين أكثر من 12 رياضيًا تنافسوا على لقب منافسات القصير والدقة.

الإخاء هون يتوج بالذهبية

وفي المنافسات فرق القصير والدقة توج فريق الإخاء بهون بالذهبية، وفريق الشط بطرابلس بالفضية الذي حل في المركز الثاني، والبرونزية لفريق نادي الشروق بالزنتان الذي حل في المركز الثالث.

مواهب واعدة في الكرة الحديدية

وفي منافسات الرافا، التي شهدت ديربيات ومنافسات قوية ومباريات مثيرة في الفردي والزوجي وبروز مواهب واعدة، فيهم من شارك أول مرة في مثل هذه البطولات مع أبطال حققوا نتائج وتتويجات محلية ودولية وكانت النتائج في هذه المنافسة على النحو التالي:

الرافا فردي

توج بكأس البطولة والقلادة الذهبية اللاعب عبد المهيمن الزلتني من نادي الشط طرابلس، وتوج بفضية الرافا فردي اللاعب محمود روس من نادي الشروق بالزنتان، والبرونزية اللاعب رضا السني الذي حل في المركز الثالث من نادي الزنتان التخصيصي.

الرافا الزوجي

توج باللقب والذهبية فريق الشط المكون من الثنائي عبد المهين الزنتوتي وفراس الزليتني، وحل في المركز الثاني والقلادة الفضية نادي الزنتان التخصيصي، وحل في المركز الثالث نادي الوحدة الزنتان.

حكام البطولة

شارك في البطولة لجنة التحكيم وتكونت برئاسة فتحي المجذوب من الحكمين الدوليين للرافا محمد نصية ومصعب بن ضو، وحكام القصير وتكونت من بشير برول والمنتصر العريفي وأحمد كريس ومعمر أبوحلالة.

حضر الحفل الختامي رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد ووكيل عميد بلدية الزنتان موسى البسباس، وشيخ أعيان مدينة الزنتان شعبان المرحاني، وعميد جامعة الزنتان مصطفى عبد الله الشريدي، وناصر العجمي ومندوبو الأندية المشاركة في البطولة والحكام والمدربون والجمهور الرياضي وبعض وسائل الإعلام من بينها «الوسط» التي واكبت البطولة.

تكريم عدد من الشخصيات

وألقيت في حفل الختام كلمات لوكيل عميد بلدية الزنتان وكلمة لشيخ أعيان الزنتان وكلمة لرئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية الذي شكر خلالها مدينة الزنتان على حسن الاستضافة وكرم الضيافة وبالأخص نادي الزنتان التخصصي الذي استضاف البطولة.

وتم تكريم عدد من الشخصيات الذين أسهموا في إنجاح البطولة، وتضمن اليوم الختامي أيضًا تتويج الرياضيين المتوجين ببطولة ليبيا وتكريم عديد من الشخصيات الرياضية التي ساهمت في إنجاح البطولة.

وتميزت البطولة بالتنظيم الجيد للنادي التخصصي بالزنتان، حيث شهد بروز العديد من المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل مشرق في لعبة الكرة الحديدية.

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)

بطولة ليبيا للكرة الحديدية بمدينة الزنتان. (تصوير - محمد قجام)