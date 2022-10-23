16 طالبا في شطرنج مهرجان الطب البيطري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

نظم اتحاد طلبة كلية الطب البيطري، ومكتب النشاط بالاتحاد العام لطلبة جامعة طرابلس، وإدارة النشاط العام، بطولة للشطرنج، ضمن فعاليات المهرجان الثاني لكلية الطب البيطري.

وجاءت المنافسات بنظام خروج المغلوب بزمن المباراة 10 دقائق، وبمشاركة 16 طالبًا «12 ولدًا و4 بنات»، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

1- منافسات البنين

توج بالميدالية الذهبية جمال علي الهادي، ونال الميدالية الفضية عبدالرحيم بن سعيد، وتوج بالميدالية البرونزية سعيد الهمالي.

2- منافسات البنات

توجت بالميدالية الذهبية الطالبة نسرين الجهاني، ونالت الميدالية الفضية سارة سليوه، وتوجت بالبرونزية الطالبة أصالة خالد.

أشرف على تنظيم البطولة لجنة تكونت من عدي الدبيب وأحمد الباروني وأسامة الضاوي وسيف الدين المولدي.

منافسات شطرنج مهرجان الطب البيطري. (فيسبوك)

منافسات شطرنج مهرجان الطب البيطري. (فيسبوك)