بيان من مؤسسة الوسط حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مؤسسة الوسط تمسكها بالحق المشروع والقانوني، في نقل فعاليات الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2023/2022، وذلك ضد «كل من يحاول عرقلة تنفيذ البنود المنصوص» في عقد شراكتها مع قناة «ليبيا الوطنية» بشكل خاص وحصري.

وأوضحت المؤسسة في بيان، تحصلها على حقوق نقل الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2023/2022، بالشراكة مع قناة «ليبيا الرياضية» وبشكل خاص وحصري «وفق تعاقد رسمي مع قناة ليبيا الرياضية» وممثلها في التعاقد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، مشددة على رفضها «محاولة عرقلة تنفيذ البنود المنصوص» عليها في عقد الشراكة عبر منع قناة «الوسط» من الحصول على إشارة المباريات، وأكدت اللجوء إلى القضاء لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

وإلى نص البيان:

حرصا من مؤسسة الوسط في الرقي بكرة القدم الليبية من خلال الدور الإعلامي الذي تقوم به المؤسسة، عبر جميع منصاتها، من أجل تقديم الفرجة والمتعة والمواكبة الإعلامية الحديثة، لإرضاء الجمهور الكريم، عبر النقل والمتابعة للدوري الليبي الممتاز للموسم الثالث تواليا، بالإضافة لنقلنا ومتابعتنا عبر أستوديوهاتنا، لكل مباريات الفرق الليبية مباشرة من أدغال القارة السمراء، لأول مرة في تاريخ المشاركات الوطنية.

وتؤكد مؤسسة الوسط لمشاهديها ومتابعيها الأكارم, تحصلها على حقوق نقل الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2023/2022، بالشراكة مع قناة ليبيا الرياضية وبشكل خاص وحصري «وفق تعاقد رسمي مع قناة ليبيا الرياضية» وممثلها في التعاقد السيد وزير الرياضة المحترم عبدالشفيع الجويفي.

ومن هذا المنطلق، فإننا في مؤسسة الوسط، نؤكد تمسكنا بالحق المشروع والقانوني، في نقل فعاليات الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2023/2022، وفق العقد المذكور، ونتمسك بكل حقوقنا القانونية وفق هذا التعاقد، ضد كل من يحاول عرقلة تنفيذ البنود المنصوص عليها في العقد، بعد منع قناة الوسط من الحصول على إشارة المباريات وبالتي محاولة منعها من النقل، وهو ما يخالف ماجاء في نص العقد صراحة، ويجعل الدولة تتحمل تبعات هذه الأفعال، ونؤكد أننا لن نتوانى في اللجوء إلى القضاء الليبي الذي نثق في قدرته على إحقاق الحق، ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

كما تقدر مؤسسة الوسط الدور الكبير الذي قامت به وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، والتي عملت على خلق استثمار حقيقي، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لخدمة القطاع الحكومي، من خلال عقد يضمن حقوق المؤسستين, ويعود بالنفع بالدرجة الأولى على قناة ليبيا الرياضية الشريك لنا على مدار ثلاث سنوات، والتي نسعد بمواصلة العمل معها، وتقديم كل ما يلزم للنهوض بجودة العمل الذي نقدمه معاً.

أخيراً تؤكد مؤسسة الوسط على حرصها الكبير في دعم الرياضة بكل ما تستطيع، ومد يد العون بكل ما نملك من إمكانيات, للنهوض بقناة ليبيا الرياضية بكافة فروعها ومكوناتها.

كما تشكر مؤسسة الوسط تفاعل الشارع الرياضي و وشركائنا الأعزاء، من الأندية والمؤسسات الرياضية، وتضامنها مع ما تمر به المؤسسة من محاولة لعرقلة مشوارها الرياضي، الذي لاقى استحسانا ملحوظاً على مدار المواسم الماضية .

صدر في طرابلس 22 أكتوبر 2022