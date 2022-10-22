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جمعية قدامى الرياضيين بسرت تنظم الملتقى الأول

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 22 أكتوبر 2022, 06:25 مساء
جمعية قدامى الرياضيين بسرت تنظم الملتقى الأول
شعار ملتقى جمعية قدامى الرياضيين بسرت. (فيسبوك)
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نظمت جمعية قدامى الرياضيين بسرت، اليوم السبت، الملتقى الأول للرياضين القدامى في مختلف التخصصات، وذلك تحت شعار «عبق الماضي.. أمال المستقبل سلام - محبة - وفاء».

حضر الاحتفالية عدد من المسؤولين المحليين في مختلف القطاعات بسرت، لاسيما قطاع الرياضة ومسؤولي الأندية والرياضين القدامى في مختلف الألعاب وعدد من الإعلاميين والصحفيين والإذاعيين وأعيان وحكماء القبائل بسرت.

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يأتي هذا الملتقى للتعارف ولتواصل الأجيال الرياضية ما بين الماضي والحاضر لتوثيق آواصر المحبة والمودة بين النسيج الإجتماعي الواحد لدعم الحركة الرياضية في مدينة سرت وإعادة الروح لرواد الرياضة في الألعاب الرياضية المختلفة بهذه المنطقة.

وخلال الاحتفالية القيت كلمات عدد من الرياضيين القدامى أكدوا فيها على أهمية الاهتمام بالرياضة وتوفير الامكانيات لها وتوفير أماكن مخصصة لممارسة النشاط الرياضي ودعم جمعية قدامى الرياضيين.

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