خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: عدد الفرق يزيد.. ومقترح لدوري جديد

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت لجنة المسابقات روزنامة الدوري لوسائل الإعلام الرياضية وللأندية متضمنة مواعيد المباريات والملاعب وغيرها من الأمور التنظيمية، فالشكر للجنة ولرئيسها السيد عبد الله الشحومي المشهود له بالصدق مع نفسه ومع الآخرين لكونه انسان دقيق ومنظم وليس له طموحات فوقية، وسبق أن شغل رئاسة لجنة المسابقات مرتين وأقيل في إحداها وأستقال في الأخرى لعدم قبوله بالتدخلات في إختصاصاته.

وعن الدوري الحالي الذي قرر فيه المكتب التنفيذي هبوط فريقين وصعود أربعة فرق بحيث يصبح الدوري المقبل 22 فريقا رغم إجماع الأطراف الرياضية على أن كثرة عدد فرق الدوري أحد الأسباب لتدني المستوى الفني للعبة ووراء كل النتائج السلبية لفرقنا في المشاركات الخارجية، ومنذ عدة أشهر مضت قال السيد محمد المغراوي رئيس نادي السويحلي سابقا في مقابلة رياضية معه أن هناك ضغوطا يتعرض لها السيد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم من قبل أعضاء في المكتب التنفيذي من أجل تصعيد عدة فرق للدوري الممتاز.

وعندما تحرك الإعلام الرياضي بشتى أنواعه في مواجهة ذلك قيل أنها مجرد إشاعات ثم تبين فيما بعد تنفيذها بطريقة أخرى، وهى تصعيد 4 فرق في كل موسم رياضي وإذا ما استمر هذا التعديل الجديد سوف تكون النتائج كارثية علي الكرة الليبية التي يتلاعب بها أعضاء المكتب التنفيذي دون دراية بالأثار السلبية والأضرار التي ألحقوها باللعبة نتيجة لقلة تجربتهم في هذا المجال وحرصهم على البقاء بترضية أندية الإنتخابات حتي ولو وصل عدد فرق الدوري في النهاية إلي 40 فريقا.

وفي رأيي إن الدوري الذي يخدم اللعبة ليس الدوري الحالي المقسم إلي مجموعتين كل منها تضم 10 فرق بحيث تلعب كل مجموعة 90 مباراة أي 180 مباراة عدد مباريات المجموعتين إلي جانب الدوري السداسي 30 مباراة ذهابا وإيابا أي 180 + 30= 210 مباراة هو العدد الكلي لمباريات هذا الدوري، إلي جانب أن الفرق الـ14 التي لم يحالفها الحظ في الدخول للسداسي تتوقف عن اللعب رغم عقود لاعبيها ومدربيها المحترفين ولاتعود للعب إلا مع الموسم الجديد، والدوري الذي أقترحه وأرى أنه يخدم اللعبة والأندية والفريق الوطني هو ترشح الفرق السبعة الأوائل من كل مجموعة وتشكل الدوري الممتاز من 14 فريقا في مجموعة واحدة.

والفرق الـ6 المتبقية تنضم مع أوائل المجموعات الثمانية وتشكل دوري الدرجة الأولى من 14 فريقا أيضا في مجموعة واحدة، وتكون عدد مباريات الدوري المقترح 182 مباراة، بحيث يلعب كل فريق 26 مباراة في مرحلتي الذهاب والإياب، وتستمر الفرق المتبقية من فرق الدرجة الأولى للعب في المجموعات الثمانية وتسمى الدرجة الثانية ويترشح منها فريقين لكل موسم للصعود للدرجة الأولى، علي أن تنظم الاتحادات الفرعية مسابقاتها للفرق التي تتبعها، وبذلك نكون قد أنقذنا كرتنا المحلية من الواقع المتردي ووفرنا الوقت والجهد، حيث أن الفارق بين الدوري الحالي والدوري المقترح 28 مباراة 210-182= 28، ولا يتوقف عن اللعب أي فريق سواء في الممتاز أو الدرجة الأولى حتى نهاية المسابقات، كما أن مباريات الدوري المقترح سوف تكون قوية لوجود التكافوء وتقارب المستوى الفني بين الفرق المشاركة فيه.

ويعرف اللاعب والمدرب أن كل مباريات الدوري ليست بالشيء السهل ونتائجها غير متوقعة، ولهذا يجب الإستعداد لها بشكل جيد، كما نكون أيضا قد تخلصنا من الدوري السداسي ومشاكله المتعددة؛ لأن الفريق الأكثر نقاطا سيكون هو بطل الدوري.

إن نظام المجموعة الواحدة سوف يتيح لجماهير الكرة معرفة نجومها في مختلف المدن، ويساهم في تجسيد الوحدة الوطنية ويرفع المستوى الفني وتعود الجماهير الكروية لمتابعة المباريات في المدرجات ومن خلال الشاشات، ويرتفع أيضا مستوى التحكيم ولن يبقى إلا الحكم الموهوب القادر على إثبات وجوده من خلال المباريات، وتصبح أيضا مهمة مدرب الفريق الوطني أكثر سهولة في متابعة مباريات الدوري الممتاز والدرجة الأولى عند اختيارات لاعبي الفريق الوطني، هذا إذا أردنا لكرتنا الليبية التطور والخروج من عنق الزجاجة، وأخيرا قد يضيف البعض أو يعدل في هذا المقترح مع تطبيقه في الوقت المناسب إذا كنا جادين فعلا في تقديم وجه جديد مشرف للكرة الليبية.