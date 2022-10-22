زريبة لـ«بوابة الوسط»: البرامج الثابتة أساس النهوض بأي لعبة ولابد من أهداف لكل اتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس الاتحاد الفرعي السابق لكرة السلة ناصر زربية أهمية وجود برامج ثابتة وخطط طويلة المدى لكل اتحاد رياضي للنهوض بأي لعبة، ولابد من وجود أهداف في عمل كل اتحاد رياضي.

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وقال زربية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت «حاولت أثناء تولي منصب رئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس وضع منظومة للرياضين المسجلين لكل الأندية في المنطقة الغربية ليكون العمل منظم وسهل بوجود المعلومات الرياضية لكل الأندية».

وطالب زريبة بتطبيق سياسة المعايير عند اختيار الطواقم الفنية لكل المنتخبات، على أن لا يكون الاختيار خارج هذه المعايير.