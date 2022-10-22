رضا السني يتوج بكأس وذهبية شطرنج الزنتان

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت بصالة مقهى المراسم بمدينة الزنتان بطولة المدينة للشطرنج والمؤهلة لبطولة المدن العربية للشطرنج التي تستضيفها مدينة القاهرة المصرية.

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البطولة أقيمت بالنظام السويسري من 9 جولات بمشاركة 41 لاعبا وبرعاية مدرسة درب التفوق، وجاء الترتيب النهائي للبطولة على النحو التالي:

توج اللاعب رضا جمعة السني بكأس وذهبية البطولة برصيد 7.5 نقطة، وبكسر التعادل توج اللاعب يوسف كمون بالميدالية الفضية 7.5 نقطة، ونال اللاعب محمد الشاطر الميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة، وبكسر التعادل حل اللاعب أحمد قرمباصة رابعا 6.5 نقطة.

معاذ الذويب في المركز الخامس

تساوى بعدها خمسة لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل حل خامسا اللاعب معاذ الذويب، وسادسا أيمن شيحة، وسابعا المصري محمد العجيزي، وثامنا خالد محمد، وتاسعا عادل الخضراوي، وعاشرا محمد حدود.

يشار إلى أن أصحاب التراتيب الخمسة الأولى سيمثلون مدينة الزنتان في بطولة المدن العربية للشطرنج بمصر.