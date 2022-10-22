حلمي ميلود رئيسا للجنة الإعلامية باتحاد القوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اصدر رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الإعلامية بالاتحاد برئاسة حلمي ميلود نصرات.

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ضمت اللجنة النائب صلاح أحمد نجم والمقرر يونس عبدالسلام حسين وعضوية كل من محمد ناصر الولوال وعمران عبدالرحيم أبوقفة والمعتصم بالله علي الصويعي وريم امراجع العبدلي وجمعه المنير علي ولطفي محمد أبوزويدة.

تم أيضا تكليف رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد حلمي ميلود بمهام الناطق الرسمي باسم الاتحاد الليبي للقوة البدنية مع ممارسة مهامه المكلف بها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد.