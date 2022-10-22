ليبيا رابعا في عالمية كرة السرعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت بمدينة الغردقة المصرية بطولة كأس العالم لكرة السرعة الدائرية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للعبة وبرعاية وزارة الرياضة المصرية وسط مشاركة 21 دولة.

الدول المشاركة هى: ليبيا ومصر وجنوب السودان والهند والسودان وبولندا وتايلاند وإندونيسيا ولبنان والصومال وسوريا والسعودية وجورجيا وتنزانيا وجزر القمر وفنلندا والأردن والكاميرون وبنين والكونغو وتشاد واليمن.

الترتيب العام

توجت مصر بكأس وذهبية البطولة، وجاءت الهند ثانيا، والسودان ثالثا، وليبيا رابعا برصيد 4 فضية و11 برونزية.

يشار إلى أن منتخب ليبيا لكرة السرعة تكون من اللاعبين أيمن عزالدين وأنور مفتاح ووحيد الصيد وعزالدين علي والمدرب عيسى فضيل.