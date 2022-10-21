بث مباشر: المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»...

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة المدينة والمحلة في الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
تقام المباراة على ملعب الجميل حيث يستضيف فريق المدينة فريق المحلة.
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
- لمشاهدة الجزء الأول من الشوط الأول من المباراة عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا
- لمشاهدة الجزء الثاني من الشوط الأول من المباراة عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا
وانطلقت اليوم الأربعاء النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.
المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.
المجموعة الثانية
الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والمحلة وأبوسليم والأولمبي والخمس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.
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