بث مباشر: المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة المدينة والمحلة في الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقام المباراة على ملعب الجميل حيث يستضيف فريق المدينة فريق المحلة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة الجزء الأول من الشوط الأول من المباراة عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا

- لمشاهدة الجزء الثاني من الشوط الأول من المباراة عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا



وانطلقت اليوم الأربعاء النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.