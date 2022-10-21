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بث مباشر: الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 03:35 مساء
بث مباشر: الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
قناة الوسط «WTV» تبث مباراة الأخضر والتعاون في الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز. (قناة الوسط)
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تبث قناة الوسط «WTV» مباراة الأخضر والتعاون في الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقام المباراة على ملعب شيخ الشهداء باليضاء حيث يستضيف فريق الأخضر فريق التعاون من إجدابيا.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة الشوط الأول من المباراة عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا
- لمشاهدة المباراة عبر البث المباشر

وانطلقت اليوم الأربعاء النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.

المجموعة الثانية
الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والمحلة وأبوسليم والأولمبي والخمس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

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