المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يعود المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم إلى الواجهة الدولية مجدداً خلال أيام أجندة «فيفا» في نوفمبر المقبل، ويستأنف «فرسان المتوسط» نشاطهم بخوض مباراتين دولتين لم يكشف عنهما حتى الآن، غير أن الفرنسي كورنتان مارتينز المدير الفني للمنتخب الوطني كان أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش الدورة الودية الدولية التي استضافتها مدينة بنغازي خلال أيام الـ«فيفا»، في سبتمبر الماضي، أن المنتخب الوطني سيكثف من تحضيراته استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حيث سيجري مباراتين وديتين دوليتين خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

التحضير بمواجهتين وديتين في نوفمبر

ويهدف كورنتان مارتينز من المواجهتين الوديتين لتحضير «فرسان المتوسط» للمشاركة في نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر «شان 2023» التي سيخوض خلالها مواجهات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم المنتخب المستضيف الجزائر وإثيوبيا وموزمبيق، إلى جانب استعدادات الفريق الوطني لخوض باقي مباريات تصفيات «كان 2023»، حيث سيواجه متصدر المجموعة العاشرة المنتخب التونسي في مارس المقبل في مباراتين برادس وبنغازي.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم كان خاض خلال الدورة الودية الدولية التي استضافتها مدينة بنغازي خلال سبتمبر الماضي مباراتين، تعادل في الأولى مع منتخب أوغندا سلبياً دون أهداف، بينما تفوق في المباراة الثانية على منتخب تنزانيا (2 - 1) ليحقق لقب البطولة. واعتمد مارتينز في البطولة على تشكيل ضم كلاً من معاذ اللافي في حراسة المرمى، وخط الدفاع تكون من حامد الثلبة ومحمد منير والمعتصم الصبو وأحمد المقصي، وفي الوسط عمر الخوجة وبلقاسم رجب ودانيل الفاضلي ومحمد صولة، وفي الهجوم عبدالعاطي العباسي وأنيس سلتوا، واستبدل كلاً من عبدالعاطي العباسي وعمر الخوجة ومحمد صولة وأنيس سلتوا وأشرك كلاً من السنوسي الهادي ومعاذ عيسى وصهيب بن سليمان وصالح الطاهر.

شخصيات رياضية تنتقد الجهاز الفني

وانتقدت عدة شخصيات رياضية أداء الفرنسي كورنتان مارتينز، بعد مباراة أوغندا في افتتاح الدورة الدولية الودية في بنغازي، التي انتهت بالتعادل السلبي، واعتبرت التعاقد معه خطأ كبيراً، وذلك في منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الحارس السابق ووكيل اللاعبين صالح عون، كتب يقول: «مدرب غير قادر على التقديم والمساعده، لن يتطور أداء المنتخب»، أما الصحفي الرياضي عادل قنابة، فطالب بفسخ العقد، وقدم اقتراحاً بتكليف طاقم وطني مكون من المدرب عبدالحفيظ أربيش ورضا عطية، مع إيجاد تناغم بينهما أفضل من المدرب الفرنسى، أما الصحفي ومقدم البرامج الرياضية أنيس قواس، فقال: «القصة أن مشكلتنا أكبر من هذا المدرب، والحل في إزاحة اتحاد الكرة الحالي عن المشهد».

سبق وشهد الوسط الرياضي نفس حالة الاستياء، بعد أن فقد المنتخب الليبي لكرة القدم نتيجة مباراته أمام غينيا الاستوائية بهدفين لصفر في تصفيات أمم أفريقيا ضمن سباق الترشح للنهائيات، وعبرت عدة شخصيات رياضية عن استيائها من هذه الخسارة.

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وقال المعلق الرياضي المعروف محمد بركات، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» في معرض تعليقه على المباراة: «إن اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية الخسارة لتعاقده مع المدرب الفرنسي مارتينز في وقت قصير، ولا توجد رؤية واضحة من هذا الاتحاد».

أما نجم الكرة الليبية السابق نادر كارة، فقال على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «منتخبنا ضحية التعنت وغياب سوء التخطيط»، بينما قال الحارس السابق ووكيل اللاعبين الحالي صالح عون عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «إن المدرب الفرنسي ضعيف ولا يعرف قراءة المباريات»، وتساءل: «متى سنترشح مجدداً لكأس أفريقيا وهي الآن تقام بـ24 منتخباً؛ أي نصف القارة السمراء»؟.

قرعة متوازنة في المجموعة العاشرة

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بـ«ساحل العاج 2023»، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا، كما أعلن الجهاز الفني بقيادة مارتينز أول قائمة ضمت اللاعبين معاذ اللافي وأحمد الفيتوري وأصيل فرج المقصبي وأحمد أبي الأشهر وصلاح الدين فكرون وعبدالعزيز الصويعي وأحمد عبدالرحمن فكرون وأحمد كمال التربي وعلي يوسف المصراتي وسند مسعود الورفلي وحامد فرج عبدالقادر والمعتصم مسعود الصبو ومحمد منير عبدالسلام ومحمد التهامي الهداج وأبوالقاسم رجب الحاج والشامخ فرج حامد ومعز نصر الدين معروف وعمر يونس الخوجة ومحمد عبدالله الطبال وأيمن محمد عمير وسالم فتحي بلعيد ومعاذ عبدالباسط عيسى وصالح الطاهر صالح وفاضل علي سلامة وحمدو الهوني وإبراهيم مسعود أبودبوس ومحمد صالح صولة، والسنوسي الهادي عمار.

ويهدف مارتينز (53 عاماً) إلى قيادة «فرسان المتوسط» إلى كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، بالإضافة إلى كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر، وسبق ودرب مارتينز موريتانيا بين 2014 و2021 وقادها إلى أول نسختين في تاريخها من كأس أمم أفريقيا، لذا كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بشكل رسمي، التعاقد مع مارتينز لقيادة «فرسان المتوسط» للرهان عليه في المرحلة المقبلة.

وكان مارتينز تابع مباراتي المنتخب الوطني أمام النيجر وموريتانيا خلال مشاركته الأخيرة بدورة العاصمة الموريتانية، نواكشوط، الودية الدولية وعقد لقاءً ثنائياً مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في العاصمة الموريتانية تمت خلاله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد.