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بث مباشر: الأهلي طرابلس 0x0 أساريا عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 03:45 مساء
بث مباشر: الأهلي طرابلس 0x0 أساريا عبر قناة الوسط «WTV»
مباراة الأهلي طرابلس والخمس في الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز. (قناة الوسط)
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تبث قناة الوسط «WTV» مباراة الأهلي طرابلس وأساريا في الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقام المباراة على ملعب الجميل حيث يستضيف فريق أساريا وصيف الدوري الممتاز الأهلي طرابلس، ويدير المباراة الحكم محمد الزروق.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة الشوط الأول من المباراة عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا
- لمشاهدة المباراة عبر البث المباشر

وانطلقت اليوم الأربعاء النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.

المجموعة الثانية
الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والمحلة وأبوسليم والأولمبي والخمس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

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