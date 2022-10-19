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قرعة الدوري الليبي للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 05:33 مساء
قرعة الدوري الليبي للكرة الطائرة
منافسات الكرة الطائرة الليبية. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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أجريت عبر شاشة ليبيا الرياضية قرعة الدوري الليبي للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022-2023 والتي يشارك فيها 12 فريقا جرى تقسميهم إلى ثلاث مناطق.

- 18 نوفمبر انطلاق الدوري الليبي للكرة الطائرة

تضم المنطقة الأولى: الأهلي بنغازي والنصر والمروج والهلال، فيما تضم المجموعة الثانية: السويحلي والاتحاد المصراتي والأفريقي والبشائر، والمنطقة الثالثة: الأهلي طرابلس والاتحاد وأساريا والجزيرة.

مرحلة الذهاب للمنطقة الأولى
الأسبوع الأول
الأهلي بنغازي يلتقي النصر في دربي بنغازي، والمروج يلتقي الاتحاد.

الأسبوع الثاني
المروج يلتقي النصر، والأهلي بنغازي يلتقي الهلال.
 
الأسبوع الثالث
النصر يلتقي الهلال، والأهلي بنغازي يلتقي المروج.

مرحلة الذهاب للمنطقة الثانية
الأسبوع الأول
البشائر يلتقي الأفريقي، والسويحلي يلتقي الاتحاد المصراتي في دربي مدينة مصراتة.

الأسبوع الثاني
السويحلي يلتقي الأفريقي، والاتحاد المصراتي يلتقي البشائر.

الأسبوع الثالث
الأفريقي يلتقي الاتحاد المصراتي، والبشائر يلتقي السويحلي.

مرحلة الذهاب للمنطقة الثالثة
الأسبوع الأول
أساريا يلتقي الجزيرة، والأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد في دربي العاصمة.

الأسبوع الثاني
الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة، والاتحاد يلتقي أساريا.

الأسبوع الثالث
الجزيرة يلتقي الاتحاد، وأساريا يلتقي الأهلي طرابلس.

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