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شاهد الشوط الثاني لمباراة الأولمبي والاتحاد عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 05:10 مساء
شاهد الشوط الثاني لمباراة الأولمبي والاتحاد عبر قناة الوسط «WTV»
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تبث قناة الوسط «WTV» مباراة الأولمبي والاتحاد في افتتاح الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

تقام المباراة على ملعب الزاوية حيث يستضيف الأولمبي حامل اللقب فريق الاتحاد بإدارة الحكم نصيب الهواري والمساعدين ناجي امطير وفرج الأسعد والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة والمراقب عادل سويسي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة الشوط الثاني من مباراة الأولمبي والاتحاد عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا

- لمشاهدة الشوط الأول من مباراة الأولمبي والاتحاد عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا

وانطلقت اليوم الأربعاء النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.

المجموعة الثانية
الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والمحلة وأبوسليم والأولمبي والخمس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

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