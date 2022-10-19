انتهت عبر قناة الوسط الصداقة 0 - 0 الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت مسابقة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم بمباراة الصداقة على ملعب شحات مع الأهلي بنغازي بإدارة الحكم محمد الهوني، والمساعدين محمد التير ورياض العزابي والحكم الرابع حسين العجني والمراقب علي عطية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة تسجيلا للشوط الثاني من مباراة الصداقة والأهلي بنغازي عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

- لمشاهدة تسجيلا للشوط الأول من مباراة الصداقة والأهلي بنغازي عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

وتشهد النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بمشاركة 20 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر ودارنس والصقور وشباب الجبل والتعاون.