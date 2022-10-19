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18 نوفمبر انطلاق الدوري الليبي للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 01:53 مساء
18 نوفمبر انطلاق الدوري الليبي للكرة الطائرة
منافسات الكرة الطائرة بنادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، وجدي القمبري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الدوري الليبي للكرة الطائرة في موسمه الجديد 2022-2023 سينطلق في 18 نوفمبر المقبل.

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وتقام المنافسات بنظام المجموعات الثلاث، وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل «ذهابا وإيابا»، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور السداسي والذي سيقام بنظام التجمع وتتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة التالية والتي ستقام بنظام التجمع ومن مرحلتين والأكثر نقاطا سيتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة.

جدول مباريات الأسبوع الأول
وأضاف القمبري قائلا «مباريات الأسبوع الأول للدوري ستكون على النحو التالي: في المجموعة الأولى الأهلي بنغازي يلتقي النصر، والمروج يتبارى مع الهلال».

واختتم القمبري في تصريحه قائلا «في المنطقة الثانية البشائر يلتقي الأفريقي، والسويحلي يتبارى مع الاتحاد المصراتي، وفي المنطقة الثالثة، أساريا يلتقي الجزيرة، والاتحاد يتبارى مع الأهلي طرابلس».

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