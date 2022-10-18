«بوابة الوسط» ترصد جنسيات مدربي الدوري الليبي الممتاز قبل انطلاق النسخة الجديدة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد للدوري الليبي الممتاز 2022-2023، غدًا الأربعاء، أعدت «بوابة الوسط» قائمة بأسماء المدربين لفرق أندية الممتاز، الذين تعاقدت معهم الأندية هذا الموسم، ما بين مدربين وطنيين وأجانب من تونس ومصر وصربيا وبلجيكا.

المدربون الوطنيون

المدربون الوطنيون هم: رضا عطية مدرب فريق المدينة، وأسامة الحمادي مدرب الاتحاد، وعلي المرجيني مدرب السويحلي.

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أيضًا يتواجد صبري قشوط مدرب المحلة، ورمضان الورفلي مدرب التحدي، ومحمد الككلي مدرب الصداقة، والمهدي أبوشاح مدرب شباب الجبل، وناصر الحضيري مدرب التعاون، وصالح ارحيل مدرب الصقور.

المدربون الأجانب

يتواجد في الدوري الليبي من تونس مدرب الأهلي طرابلس فتحي الجبال، والمدرب طارق ثابت مع الأولمبي، ومع الهلال سمير الباز.

وفي الأخضر المدرب التونسي سمير شمام، ويدرب الأهلي بنغازي التونسي شهاب الليلي، ومع أساريا التونسي كريم الزواغي، ومع أبوسليم المدرب التونسي شكري الخطوي، ويدرب الخمس التونسي عثمان النجار.