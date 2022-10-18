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منتخب شباب ليبيا «تحت 20 عاما» يلتقي الجزائر في بداية التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 05:00 مساء
منتخب شباب ليبيا «تحت 20 عاما» يلتقي الجزائر في بداية التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية
منتخب شباب ليبيا لكرة القدم. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)
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يستهل اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم «تحت 20 عاما» مشواره في التصفيات المؤهلة نحو أمم «أفريقيا »2023 الخاصة بدول الشمال وذلك بمواجهة المنتخب الجزائري في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب السويس بمصر.

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الدورة الترشيحية لكأس أفريقيا للأمم «تحت 20 عاما»، تقام في مدينة السويس بمصر، وينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم من 15 حتى 25 أكتوبر الجاري وهي دورة مرشحة لكأس أفريقيا للأمم «تحت 20 عاما» بمصر أيضا العام المقبل، وذلك بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

مواعيد الجولات
وستقام مقابلات الدورة الترشيحية في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات أيام 18 و21 و24 أكتوبر 2022 بواقع مباراتين في كل جولة على أن يتأهل في أعقابها صاحب المركز الأول إلى المرحلة النهائية لكأس أفريقيا للأمم لأقل من 20 عاما المقررة بمصر.

يذكر أن منتخب مصر متأهل مباشرة باعتباره البلد المستضيف للنهائيات الأفريقية.

جدول المباريات
الجولة الأولى
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
الساعة: 15.. المغرب × تونس
الساعة: 18.. ليبيا × الجزائر

الجولة الثانية
الجمعة 21 أكتوبر 2022
الساعة: 15.. الجزائر × المغرب
الساعة: 18.. تونس × ليبيا

الجولة الثالثة
الإثنين 24 أكتوبر 2022
الساعة: 15.. المغرب × ليبيا
الساعة: 15.. الجزائر × تونس

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