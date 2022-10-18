الجزيرة بطلا لكأس السلة «تحت 18 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوج فريق الجزيرة ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 18 عاما»، بعد فوزه في المباراة النهائية على النصر خلال المباراة التي جمعتهما بالقاعة الكبرى بطرابلس.

سير المباراة

الربع الأول انتهى لصالح الجزيرة بفارق سلة واحدة (18-16)، وفي الربع الثاني أضاف الجزيرة 13 نقطة مقابل 7 نقاط للنصر ليصل الفارق إلى 8 نقاط (31-23)، والربعان الثالث والرابع انتهيا أيضا لصالح الجزيرة (12-10، 18-17).

وانتهت المباراة بفوز الجزيرة (61-50)، وتوج الجزيرة بكأس وذهبية بطولة كأس ليبيا لكرة السلة 18عاما للموسم الرياضي 2021-2022.

يشار إلى أن لقب بطولة الدوري الليبي لكرة السلة «تحت 18 عاما» توج به فريق خالد بن الوليد.