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الطالب وزقطة والهلاوي في صدارة شطرنج طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 11:54 صباحا
الطالب وزقطة والهلاوي في صدارة شطرنج طرابلس
أسامة الطالب. (فيسبوك)
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تتواصل بطولة مدينة طرابلس للشطرنج بمشاركة 38 لاعبا، وبعد جولة أمس الإثنين الثالثة يتواجد لاعبان في الصدارة برصيد ثلاث نقاط لكل منهم، وهم أسامة الطالب وفيصل زقطة ومهند الهلاوي، ومن خلفهم ثلاثة لاعبين برصيد 2.5 نقطة، وهم: سراج بركة وعبدالمطلب الزروق وفارس شعيب.

أهم مباريات الجولة الرابعة  
اليوم الثلاثاء تجرى أهم مباريات الجولة الرابعة، الطاولة 1، لقاء المتصدرين أسامة الطالب يتبارى مع فيصل زقطة، وكلاهما بـ3 نقاط، وعلى الطاولة 2، مهند الهلاوي 3 نقاط يلتقي سراج بركة 2.5 نقطة.

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أما الطاولة 3، عبدالمطلب الزروق 2.5 نقطة مع فارس شعيب 2.5 نقطة، والطاولة 4، عبدالوارث التونسي يلتقي علي هنكة وكلاهما 2 نقطتين، أما الطاولة 5، عبدالحليم العربي يتبارى مع عادل المشرقي وكلاهما بنقطتين.

وعلى الطاولة 7، أمجد الخوجة يلتقي إبراهيم الشيخ وكلاهما بنقطتين، أما الطاولة 8 محمد بن حامد مع حمزة الدبار وكل منهما بنقطتين، وعلى الطاولة 9، مسعود قشوط يتبارى مع عماد بركة وكلاهما بنقطتين، وعلى الطاولة 10، عمر دخيل بنقطتين يلتقي فرج مهدية 1.5 نقطة.

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