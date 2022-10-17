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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 10:21 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية الأفريقية
لاعبو فريق الأخضر في اليمين، وبن صريتي في الأيسر. (فيسبوك)
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خرج الممثل الثاني للكرة الليبية فريق «أهلي طرابلس» من المسابقة الأفريقية لأبطال الدوري, رغم فوزه على فريق «المريخ» السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب بملعب بنينا.

في بداية المباراة كان الفريق تائهاً في وسط الملعب ومرتبكاً، بينما خصمه كان متماسكاً والأفضل في اللعب، وفي خطوة غير محسوبة العواقب تقدم كل مدافعي فريق «أهلي طرابلس» دون مراقبة مهاجمي فريق «المريخ»، ومن هجمة عكسية انفرد المهاجم بالمرمى وتحصل على ركلة جزاء سجل منها هدف «المريخ» الوحيد، عند الدقيقة العشرين، بعدها استعاد فريق «أهلي طرابلس» توازنه وثقته ولعب الكرة كما يجب وبدأ يسيطر على مجريات اللعب وأُتيحت لمهاجميه عدة فرص للتسجيل، ومع الضغط على الخصم تم تسجيل هدف التعادل وبعدها الهدف الثاني، ولولا نهاية الشوط الأول لتم تسجيل الهدف الثالث.

وفي شوط المباراة الثاني بدأت السيطرة واضحة للاعبي «أهلي طرابلس»، خاصة بعد تحول لاعبي «المريخ» للتواجد في نصف ملعبهم حفاظاً على النتيجة، ومع مرور الوقت تم تسجيل الهدف الثالث وتحصل الفريق على ركلة جزاء ضيعها اللاعب الأفريقي المحترف, وفي الحقيقة فقد خرج الفريق من المسابقة بكل شرف بعد أن قدم لاعبوه مباراة كبيرة وتفوق على الخصم بدنياً وفنياً وبذلوا الجهد والعرق من أجل تسجيل الهدف الرابع والتأهل وإسعاد جماهيره الغفيرة التي ظلت تساندهم طيلة زمن اللعب.

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وفي البطولة الكونفدرالية تأهل فريق «النصر» و«الأخضر» للدور المقبل رغم ما تعرض له فريق «الأخضر» من سلوكيات غير تربوية تنم عن الجهل وعدم المعرفة بالقيم التربوية للرياضة, وقد استاء كل متتبعي الكرة الليبية من تلك التصرفات المخزية، لكن الإداري التربوي أحمد المنتصر طمأن الجميع على أحوال اللاعبين وأنهم مستعدون لانتزاع الترشح، وفعلاً حققوا ما أرادوا رغم خسارتهم 0-2، وترشحوا بالإصرار والعزيمة وحب غلالة فريقهم ورغبتهم في إسعاد جماهيرهم، فالتهنئة الخالصة لهم لما قدموه.

الغريب في هذا الموضوع صحوة الحكومات الليبية التي تتنافس في دوري فيما بينها، حيث توالت الاتصالات والدعوات من قبل حكومة الدبيبة، وحكومة بشاغا ووزير الرياضة ورئيس مجلس النواب والاتحاد العام المسكين الذي لا حول له ولا قوة حتى داخل بلاده فما بالك بعلاقاته الخارجية المحدودة؟!.

الكل يسأل ويرغب في الاطمئنان على أبناء الوطن في تنزانيا، القلة صادقة في مشاعرها، والأغلبية من المسؤولين في موقف انتهازي وركوب الموجة من أجل كسب ود الشارع الرياضي؛ لأنه لو كانت مواقفهم صادقة لكان هناك اهتمام فعلي بالرياضة والأندية وذلك بإنشاء الملاعب الحديثة والصالات مثل دول الخليج العربي.

وعن موقف السيد عقيلة، رئيس مجلس النواب، الذي تحرك واتصل يا ليته أصدر قانون الرياضة المتواجد في مكتبه منذ عام كامل، والذي قد يساعد في إعادة النظام والقدسية للرياضة الليبية. إنها مواقف المسؤولين العاطفية التي سوف تنتهي مع مرور الأيام ويسعى كل منهم نحو مصالحه بعيداً عن هموم الرياضة وشبابها.

كذلك التهنئة لفريق «النصر»، الذي تأهل بعد فوزه في مباراة الإياب بهدف مقابل لا شيء على الفريق البوروندي واستفاد من جهوده الكبيرة التي بذلها في مباراة الذهاب عندما تعادل دون أهداف خارج أرضه، متمنياً له الاستمرار في المسابقة وتحقيق النتائج الإيجابية التي تسعد جماهير النادي ومحبي كرة القدم، ويارب أكمل مسيرة فريقي «النصر» و«الأخضر» بالنتائج الإيجابية والأفراح من أجل الوطن والكرة الليبية التي لم تعرف إلا الإخفاقات في المشاركات الخارجية لعدم وجود أهل الاختصاص في القيادات الرياضية.

وأخيراً الشكر لقناتي «WTV» و«ليبيا الرياضية» اللتين أتاحتا الفرصة لجماهير الكرة لمتابعة مشاركات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية.

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