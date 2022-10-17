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الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 06:14 مساء
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات
شعارات الأهلي طرابلس والأخضر والنصر. (فيسبوك)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد قرعة الدور التمهيدي الثاني، دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، وحدد الاتحاد، في بيان رسمي سابق، غدًا الثلاثاء، موعدًا لقرعة الدور التمهيدي الثاني المكرر، الذي يضم 16 فريقًا تأهلت من الدور التمهيدي الثاني في الكونفدرالية، بالإضافة إلى 16 فريقًا خسرت في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

- تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

وأوضح الاتحاد الأفريقي «كاف» أن القرعة ستقام في القاهرة، الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت ليبيا، وتبث عبر المنصات الإعلامية الرسمية للاتحاد.

ويمثل ليبيا في البطولة فريقا الأخضر والنصر، اللذان ضمنا بشكل كبير تأهلهما للدور التمهيدي الثاني المكرر بعد تخطيهما فريقي عزام التنزاتي وكيغالي الرواندي على الترتيب في دور الـ32، بينما ينضم الأهلي طرابلس كطرف ثالث، قادمًا من دوري الأبطال، بعد الإخفاق في تخطي المريخ السوداني.

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