اختتام الموسم الصيفي لنادي توباكتس للسباحة والغوص (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتم بنادي توباكتس للسباحة والغوص الموسم الصيفي بإقامة مهرجان يضم فعاليات البرنامج الوطني للألعاب الشاطئية والبحرية للمدارس الصيفية للشباب وسط وجود عدة نشاطات.

أبرز الأنشطة كرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، والسباحة داخل الأحواض بمشاركة الطلاب المتميزين في الدورات الصيفية للنادي، وكذلك أندية زليتن البحري والشاطئي زليتن والحديد والصلب وتوباكتس.

تكريم وزير الشباب فتح الله الزني

تشهد البطولة حضور مدير فرع وزارة الشباب بالمنطقة الوسطى حاتم علي ضو، ومدير مكتب شباب زليتن محمد ادقيج، ورئيس الجمعية الليبية للإنقاذ حسين ضبوح، وعضو الاتحاد الليبي للسباحة مصطفى طفح، ورئيس وحدة الإنقاذ حمزة مصباح، ونائب رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة سالم زوبيك، وبعض أولياء الأمور وأصدقاء نادي توباكتس.

- مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)

- توباكتس بطلا للناشئين والأواسط وكأس الكبار للاتحاد العسكري في بطولة ليبيا للترايثلون (صور)

وخلال الحفل جرى تكريم وزير الشباب فتح الله الزني لدوره وإسهاماته في دعم المناشط والبرامج الشبابية، كما جرى تكريم مدير فرع المنطقة الوسطى، أيضا تم تكريم رئيس الاتحاد الفرعي للتراثيلون هاني عبد المطلب، وكذلك تكريم شخصيات لمن أسهم في إنجاح الموسم الصيفي 2022 لنادي توباكتس.

منح الشارات والشهادات الدولية

وخلال حفل اختتام فعاليات المناشط الصيفية لنادي توباكتس مُنحت الشارات والشهادات الدولية في دورة الإنقاذ البحري للذين اجتازوا جميع التدريبات والاختبارات بالدورة الدولية للإنقاذ التي أُقيمت خلال مايو الماضي، ونالوا الشارات والشهادات الدولية في عمليات الإنقاذ البحري.

توباكتس يحرز 12 كأسا على مستوى ليبيا

من جانبه، قال رئيس نادي توباكتس، علي أبوفارس، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «هذا الموسم كان جيدا بجميع المقاييس لنادي توباكتس، حيث أحرز النادي خلال هذا الموسم 12 كأسا على مستوى ليبيا، وسط مشاركة فاعلة للنادي في البطولة العربية، وحصلنا على شهادة معتمدة من الاتحاد الدولي في عمليات الإنقاذ البحري، وكذلك احتضان النادي لعديد المناشط البحرية، وآخرها كانت بطولة ليبيا للسباحة في المياه المفتوحة».

وأضاف «ستكون لنا برامج جديدة أخرى للنادي خلال الموسم المقبل، إضافة إلى التدريبات المستمرة بالنادي ونشكر كل من أسهم معانا في نجاح برنامجنا ونحن شركاء النجاح».

تتويج في ختام الموسم الصيفي لنادي توباكتس. (خاص - بوابة الوسط)

تتويج في ختام الموسم الصيفي لنادي توباكتس. (خاص - بوابة الوسط)

تتويج في ختام الموسم الصيفي لنادي توباكتس. (خاص - بوابة الوسط)

تتويج في ختام الموسم الصيفي لنادي توباكتس. (خاص - بوابة الوسط)

تتويج في ختام الموسم الصيفي لنادي توباكتس. (خاص - بوابة الوسط)

تتويج في ختام الموسم الصيفي لنادي توباكتس. (خاص - بوابة الوسط)

تتويج في ختام الموسم الصيفي لنادي توباكتس. (خاص - بوابة الوسط)