تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت أمس الأحد مباريات دور الـ32 من منافسات دوري الأبطال، وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، وتأهل إلى دور الـ32 مكرر بـ«الكونفدرالية»، الأهلي طرابلس قادما من دوري الأبطال، والأخضر والنصر في البطولة ذاتها.

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المتأهلون في «الكونفدرالية»

الصفاقسي والأفريقي من تونس، وبيراميدز وفيوتشر من مصر، ونهضة بركان والجيش الملكي من المغرب، والنصر والأخضر من ليبيا، واتحاد الجزائر من الجزائر، وتشاشوما وإف سي روايالز من جنوب أفريقيا، وغاغنوا من ساحل العاج، وسانت إيلوي لوبوبو وموتيما بيمبي من جمهورية الكونغو، وديابل نوار من الكونغو، وريال باماكو من مالي.