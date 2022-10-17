تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»...

اختتمت أمس الأحد مباريات دور الـ32 من منافسات دوري الأبطال، وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، وتأهل إلى دور الـ32 مكرر بـ«الكونفدرالية»، الأهلي طرابلس قادما من دوري الأبطال، والأخضر والنصر في البطولة ذاتها.
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المتأهلون في «الكونفدرالية»
الصفاقسي والأفريقي من تونس، وبيراميدز وفيوتشر من مصر، ونهضة بركان والجيش الملكي من المغرب، والنصر والأخضر من ليبيا، واتحاد الجزائر من الجزائر، وتشاشوما وإف سي روايالز من جنوب أفريقيا، وغاغنوا من ساحل العاج، وسانت إيلوي لوبوبو وموتيما بيمبي من جمهورية الكونغو، وديابل نوار من الكونغو، وريال باماكو من مالي.
الفرق المنتقلة من دوري الأبطال إلى «الكونفدرالية»
الاتحاد المنستيري من تونس، ومازيمبي من جمهورية الكونغو، وبلاتو يونايتد من نيجيريا، وجمعية نيجيليك من النيجر، والأهلي طرابلس من ليبيا، وأسكو كارا من توغو، وبريميرو دي أوجوستو من أنغولا، ورويال ليبوباردس من إسواتيني، وأسيك ميموزا من ساحل العاج، ودجوليبا من مالي، وفلامبوا من بوروندي، ولا باس من السيشيل، وكاب تاون من جنوب أفريقيا، وريفرز يونايتد من نيجيريا، ويانغ أفريكانز من تنزانيا، وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو ورايل كلوب دو كاديوغو من بوركينا فاسو.
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