الصداقة والأهلي بنغازي في افتتاح الدوري الليبي الممتاز.. الأربعاء

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد وأماكن مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023، كاملة للمجموعتين «ذهابا وإيابا»، وجاءت مباريات الجولة الأولى بالمجموعتين على النحو التالي:
- الأخضر يتحدى المضايقات في تنزانيا قبل مواجهة عزام بـ«الكونفدرالية»
الأربعاء 19 أكتوبر
▪︎ الصداقة يستضيف على ملعبه الأهلي بنغازي ، وعلى ملعب الزاوية الأولمبي يستضيف الاتحاد، وأبوسليم يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي.
الخميس 20 أكتوبر
▪︎ الهلال يحل ضيفا على دارنس بملعب درنة، وعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس يلتقي أساريا، والسويحلي يستضيف الخمس على ملعب مصراتة.
الجمعة 21 أكتوبر
▪︎ النصر يستضيف الصقور على ملعب بنينا، والتعاون يحل ضيفا على الأخضر بملعب البيضاء، وعلى ملعب الجميل المحلة يتبارى مع المدينة.
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