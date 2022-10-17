الصداقة والأهلي بنغازي في افتتاح الدوري الليبي الممتاز.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد وأماكن مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023، كاملة للمجموعتين «ذهابا وإيابا»، وجاءت مباريات الجولة الأولى بالمجموعتين على النحو التالي:

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الأربعاء 19 أكتوبر

▪︎ الصداقة يستضيف على ملعبه الأهلي بنغازي ، وعلى ملعب الزاوية الأولمبي يستضيف الاتحاد، وأبوسليم يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي.

الخميس 20 أكتوبر

▪︎ الهلال يحل ضيفا على دارنس بملعب درنة، وعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس يلتقي أساريا، والسويحلي يستضيف الخمس على ملعب مصراتة.