40 لاعبا في «شطرنج طرابلس» تمهيدا للظهور العربي في القاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الفرعي للشطرنج بطرابلس، أحمد شراطة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» انطلاق بطولة طرابلس للشطرنج بمشاركة 40 لاعبا لاختيار منتخب البلدية.

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يأتي هذا تمهيدا للظهور في بطولة المدن العربية للشطرنج التي تستضيفها مدينة القاهرة خلال الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر المقبل.

وأضاف شراطة «البطولة تقام بالنظام السويسري ومن تسع جولات وزمن اللعب 60 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة».

مباريات الجولة الثالثة

وفي أهم مباريات الجولة الثالثة، يلتقي أسامة الطالب تصنيف 2028 مع حمزة الدبار تصنيف 1662، ومهند الهلاوي تصنيف 1900 يتبارى مع عماد بركة تصنيف 1627.

أيضا يواجه عبدالحليم العربي 1740 فيصل زقطة تصنيف 1604، وعبدالمطلب الزروق تصنيف 1652 يلتقي سراج رمضان 1687.