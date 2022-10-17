القمبري لـ«بوابة الوسط»: مراسم قرعة دوري الكرة الطائرة الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، وجدي القمبري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن قرعة دوري الدرجة الأولى ستجرى اليوم الإثنين وتبث عبر قناة «ليبيا الرياضية»، وأشار القمبري إلى أن الدوري سيقام بنظام المجموعات الثلاث.

- فوز المروج على الجزيرة في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج.

المجموعة الثانية: السويحلي والاتحاد المصراتي والبشائر والأفريقي.

المجموعة الثالثة: الاتحاد والأهلي طرابلس وأساريا والجزيرة.

وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من مرحلتين «ذهابا وإيابا» ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة الثانية التي ستقام بنظام التجمع، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى إلى الدور الرباعي والذي سيقام بنظام التجمع ومن مرحلتين.