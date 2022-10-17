ثلاثة فرق ليبية إلى دور الـ32 مكرر في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حجزت ثلاثة فرق ليبية مقاعدهم في الدور الـ32 مكرر من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، بعدما تأهل فريقا «النصر» و«الأخضر» على حساب «كيغالي» الرواندي و«عزام» التنزاني، في حين انتقل فريق «أهلي طرابلس» إلى مسابقة «الكونفدرالية»، بعدما ودَّع بطولة دوري الأبطال أمام «المريخ» السوداني.

في المبارة الأولى، عاد فريق «الأخضر» بورقة التأهل رغم العراقيل والمصاعب التي عاناها في رحلته بتنزانيا، والخسارة بهدفين دون مقابل، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بثلاثية دون رد، في ملعب شهداء بنينا.

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أما فريق «النصر»، الذي عاد من رواند بتعادل ثمين بدون أهداف في مباراة الذهاب، استطاع خطف ورقة التأهل في ملعب بنينا، بهدف عبد السلام الفيتوري «دجي».