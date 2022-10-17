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ثلاثة فرق ليبية إلى دور الـ32 مكرر في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 17 أكتوبر 2022, 01:06 صباحا
ثلاثة فرق ليبية إلى دور الـ32 مكرر في «الكونفدرالية»
جماهير النصر خلال مباراة فريقهم مع فريق «كيغالي» الرواندي في ملعب شهداء بنينا، الأحد 16 أكتوبر 2022 (صفحة النادي على فيسبوك)
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حجزت ثلاثة فرق ليبية مقاعدهم في الدور الـ32 مكرر من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، بعدما تأهل فريقا «النصر» و«الأخضر» على حساب «كيغالي» الرواندي و«عزام» التنزاني، في حين انتقل فريق «أهلي طرابلس» إلى مسابقة «الكونفدرالية»، بعدما ودَّع بطولة دوري الأبطال أمام «المريخ» السوداني.

في المبارة الأولى، عاد فريق «الأخضر» بورقة التأهل رغم العراقيل والمصاعب التي عاناها في رحلته بتنزانيا، والخسارة بهدفين دون مقابل، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بثلاثية دون رد، في ملعب شهداء بنينا.

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أما فريق «النصر»، الذي عاد من رواند بتعادل ثمين بدون أهداف في مباراة الذهاب، استطاع خطف ورقة التأهل في ملعب بنينا، بهدف عبد السلام الفيتوري «دجي».

الأهلي طرابلس كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل
في البطولة الأخرى، قدّم فريق «أهلي طرابلس»، مباراة أشادت بها وسائل الإعلام والجمهور الرياضي، لكنه فقد التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث استطاع الفريق السوداني التأهل بأفضلية الهدف خارج الديار بعدما حقق الفوز على أرضه بثنائية نظيفة قبل أسبوع، قابلها الفريق الليبي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا.

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