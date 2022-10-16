شاهد بث مباشر لمباراة عزام × الأخضر عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة السابعة بتوقيت ليبيا مباراة النصر أمام كيغالي الرواندي ضمن إياب دور الـ32 ببطولة «الكونفدرالية» بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

يقدم الاستوديو التحليلي على قناة الوسط «WTV» مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «WTV» علي ارحومة وعادل الخمسي وعبد الرحيم نجم.

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وتعادل النصر وكيغالي الرواندي بدون أهداف ضمن الدور الـ32 من كأس «الكونفدرالية» الأفريقية في مباراة بثتها قناة «WTV»، ومباراة الإياب تُقام في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

فريق النصر خاض أول مباراة أفريقية رسمية هذا الموسم بعد أن أُعفي من الدور التمهيدي الـ64.