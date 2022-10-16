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الأخضر يتحدى المضايقات في تنزانيا قبل مواجهة عزام بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 05:59 مساء
الأخضر يتحدى المضايقات في تنزانيا قبل مواجهة عزام بـ«الكونفدرالية»
تدريبات فريق الأخضر. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي «الأخضر» بقيادة التونسي سمير شمام استعداده لمواجهة فريق «عزام» التنزاني في مباراة الذهاب ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، رغم كم المضايقات في تنزانيا.

وكان الأخضر فاز ذهابا في بنغازي بثلاثية نظيفة ليضع قدما نحو التأهل لدور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية».

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  وتعرضت بعثة فريق «الأخضر» في تنزانيا عند تناول الفريق وجبة العشاء إلى حالات إغماء ودوار و فقدان التوازن نقلوا على أثرها إلى المستشفى ومكثوا فيه إلى وقت متأخر، حسب خطاب وجهته إدارة نادي «الأخضر» إلى وزير الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم،

وجاء في الرسالة التي حصلت عليها «بوابة الوسط» أنه بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية تبين أن أفراد الفريق استنشقوا مادة مخدرة «بنزودبازيين»، التي تفقد الجسم توازنه وتسبب حالات الإغماء والدوار، وذلك وفق التقريرالطبي المعتمد من إدارة المستشفى.

وقد شجبت وزارة الرياضة ما تعرضت له بعثة فريق «الأخضر» ممثل ليبيا في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» من سوء معاملة ومن عراقيل عديدة من قبل نادي «عزام» التنزاني بعد توفير وسائل نقل وعدم توفير ملاعب التدريب مجانًا وعدم توفير سبل الراحة.

وطالب بيان الوزارة الاتحاد الأفريقي «كاف» بفتح تحقيق عاجل بالواقعة وفي أسرع وقت ممكن وتحمل المسؤولية الكاملة ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة والتي لا تمت للرياضة بصلة.

وقد حملت وزارة الرياضة الليبية وزارة الرياضة التنزانية في بيان اصدارته حول الواقعة المسؤولية الكاملة لما تعرضت له بعثة فريق «الأخضر».

 

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