«النصر» جاهز لـ«كيغالي» الرواندي في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد فريق «النصر» لمواجهة الإياب أمام «كيغالي» الرواندي على ملعب بنينا ببنغازي، اليوم الأحد، بعد أن تعادل سلبيا في الذهاب، في فرصة للفريق للتأهل لدوري المجموعات بطولة «الكونفدرالية».

خاض فريق «النصر» أول مباراة أفريقية رسمية هذا الموسم، بعد أن أُعفي من الدور التمهيدي الـ64، بينما نجح فريق «كيغالي» في إقصاء فريق «أساس تيليكوم» ممثل جيبوتي، عقب فوزه في مباراة الإياب التي جرت بمدينة كيغالي بهدف لصفر ضمن الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

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وكان الفريق الرواندي تعادل في مباراة الذهاب دون أهداف ليتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين، وفي نفس البطولة، استعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأخضر» لمواجهة فريق «عزام» بطل تنزانيا.

وواصل فريق «النصر» استعداداته لهذه المشاركة تحت قيادة مدربه الصربي زوران ميلينكوتش الذي يعول على عاملي الأرض والجمهور في الإياب.