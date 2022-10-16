قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراتي عزام × الأخضر.. النصر × كيغالي

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت ليبيا، استديو تحليليًا لمباراتي عزام التنزاني والأخضر، والنصر أمام كيغالي الرواندي، ضمن إياب دور الـ32 ببطولة «الكونفدرالية».

يقدم الاستوديو التحليلي على قناة الوسط «WTV» مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «WTV» علي ارحومة وعادل الخمسي وعبد الرحيم نجم.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

فريق الأخضر الليبي كان قد فاز على فريق عزام التنزاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أُقيمت بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي السبت الماضي، ويمني الفريق النفس بالعودة بنتيجة إيجابية لضمان اقتناص ورقة التأهل من تنزانيا وتأمين نتيجة الذهاب.

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وتعادل النصر وكيغالي الرواندي بدون أهداف ضمن الدور الـ32 من كأس «الكونفدرالية» الأفريقية في مباراة بثتها قناة «WTV»، ومباراة الإياب تُقام في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

فريق النصر خاض أول مباراة أفريقية رسمية هذا الموسم بعد أن أُعفي من الدور التمهيدي الـ64.