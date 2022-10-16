باشاغا يوجه بمخاطبة «كاف» لحفظ حقوق «الأخضر»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، تعليماته لوزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي بمتابعة الحالة الصحية لبعثة نادي «الأخضر»، ومخاطبة الاتحاد الأفريقي «كاف»، بما جاء في تقرير رئيس بعثة نادي «الأخضر».

وتابع باشاغا ببالغ الاهتمام حادثة بعثة فريق «الأخضر» لكرة القدم في تنزانيا، وما نتج عنها من اضطرابات صحية قد تمنعهم من المشاركة في مباراة الإياب المزمع إقامتها مساء اليوم الأحد، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

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وفي السياق ذاته أعرب باشاغا عن كامل دعمه لفريق «الأخضر» ممثل ليبيا في البطولة الأفريقية للفوز والعودة بنتيجة إيجابية لضمان حصوله على ورقة التأهل من تنزانيا.

وأصدرت وزارة الرياضة الليبية بيانًا حول ما تعرضت له بعثة نادي «الأخضر» الرياضي، واستنكرت فيه بأشد العبارات ما تعرضت له بعثة نادي ««الأخضر»» الرياضي من عراقيل عديدة من قبل نادي «عزام» التنزاني، بعدم توفير وسائل النقل، وكذلك ملاعب التدريب المجانية، والأهم عدم معاملة نادي ««الأخضر»» بالمثل كما في مباراة الذهاب بليبيا.

ويتابع وزير الرياضة الليبية عبدالشفيع الجويفي مستجدات الأحداث مع بعثة فريق «الأخضر»، وشدد الوزير في تواصله الدائم مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني طيلة الساعات الماضية على ضرورة اتخاذ كافة وأسرع وأشد الإجراءات والتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بخصوص الأزمة.