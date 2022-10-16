رئيس مجلس النواب يتصل ببعثة «الأخضر» في تنزانيا للاطمئنان على اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اتصالًا هاتفيًا ببعثة نادي «الأخضر» في دولة تنزانيا للاطمئنان على صحة وسلامة لاعبي الفريق وجميع أفراد البعثة عقب الحادثة التي تعرضوا لها أمس السبت.

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الحادثة أدت إلى نقل عدد من أفراد البعثة إلى المستشفى، وطالب رئيس مجلس النواب اتحاد كرة القدم الليبي بمتابعة التحقيقات في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة البعثة في المقام الأول وتحفظ حق ليبيا وممثلها في كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، بحسب بيان مجلس النواب.

وزارة الرياضة تتابع الموقف عن كثب

في الوقت نفسه، يتابع وزير الرياضة الليبية عبدالشفيع الجويفي مستجدات الأحداث مع بعثة فريق «الأخضر»، وشدد الوزير في تواصله الدائم مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، طيلة الساعات الماضية، على ضرورة اتخاذ كافة وأسرع وأشد الإجراءات والتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بخصوص الأزمة.

وأصدرت وزارة الرياضة الليبية بيانًا حول ما تعرضت له بعثة نادي «الأخضر» الرياضي، واستنكرت فيه بأشد العبارات ما تعرضت له بعثة نادي «الأخضر» الرياضي من عراقيل عديدة من قبل نادي «عزام» التنزاني، بعدم توفير وسائل النقل، وكذلك ملاعب التدريب المجانية، والأهم عدم معاملة نادي «الأخضر» بالمثل كما في مباراة الذهاب بليبيا.