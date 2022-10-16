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تقرير طبي يدين الجانب التنزاني.. وبعثة الأخضر تستعد للمواجهة في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 16 أكتوبر 2022, 02:29 مساء
تقرير طبي يدين الجانب التنزاني.. وبعثة الأخضر تستعد للمواجهة في «الكونفدرالية»
بعثة فريق الأخضر. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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تعرضت بعثة فريق «الأخضر» في تنزانيا لحالات تسمم عندما تناول الفريق وجبة العشاء فقدوا بعدها التوازن وتعرضوا لحالات إغماء ودوار نقلوا على أثرها إلى المستشفى ومكثوا فيه إلى وقت متأخر، وبعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية تبين أنهم استنشقوا مادة مخدرة «بنزودبازيين»، التي تفقد الجسم توازنه وتسبب حالات الإغماء والدوار، وذلك وفق التقريرالطبي المعتمد من إدارة المستشفى.

- وزارة الرياضة الليبية تطلب من «كاف» التحقيق في حالات إغماء لاعبي «الأخضر» في تنزانيا

وقد شجبت وزارة الرياضة ما تعرضت له بعثة فريق «الأخضر» ممثل ليبيا في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» من سوء معاملة ومن عراقيل عديدة من قبل نادي «عزام» التنزاني بعد توفير وسائل نقل وعدم توفير ملاعب التدريب مجانًا وعدم توفير سبل الراحة.

وزارة الرياضة الليبية تحمل المسؤولية للجانب التنزاني
وقد حملت وزارة الرياضة الليبية وزارة الرياضة التنزانية في بيان اصدارته حول الواقعة المسؤولية الكاملة لما تعرضت له بعثة فريق «الأخضر».

وطالب بيان الوزارة الاتحاد الأفريقي «كاف» بفتح تحقيق عاجل بالواقعة وفي أسرع وقت ممكن وتحمل المسؤولية الكاملة ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة والتي لا تمت للرياضة بصلة.

من جهة أخرى أكد مساعد مدرب فريق «الأخضر» أحمد المنتصر، في تصريحات صحفية، أن الفريق اجتاز هذه المحنة وأن جميع أفراد البعثة حاليًا بخير.

ومن المقرر أن يلتقي فريق «الأخضر» بفريق «عزام» التنزاني مساء اليوم الأحد ضمن إياب دور الـ32 من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «كاف»، وكان فريق «الأخضر» فاز في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

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