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صولة والدهماني والأصبيعي: الأهلي طرابلس لعب مباراة الفرص الضائعة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 16 أكتوبر 2022, 02:21 مساء
صولة والدهماني والأصبيعي: الأهلي طرابلس لعب مباراة الفرص الضائعة
الأصبيعي والدهماني وصولة. (فيسبوك)
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بعد فقدان «الأهلي طرابلس» فرصة الترشح لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، رغم تقديمه مباراة مميزة أمام «المريخ»  السوداني، وفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب ببنغازي، ليتأهل «المريخ» بعد فوزه بهدفين دون مقابل ذهابًا في الخرطوم.

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شخصيات رياضية عبرت عن رضاها عن أداء الفريق، وأبدت بعض الملاحظات حول المباراة في منشورات على صفحاتهم.

صولة يبرز دور تسديد ضربات الجزاء  
اعتبر نجم «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق صالح صولة، أن عدم اختيار اللاعب المناسب في تسديد ركلات الجزاء هو السبب في حرمان «الأهلي» من التأهل لدور المجموعات، بعد إضاعة اللاعب المالي ركلة جزاء مهمة.

أما اللاعب السابق للأهلي طرابلس والمدرب الطموح عماد الدهماني، فقال: «إن الفريق قدم مستوى ممتازًا»، وطالب بعدم النقد المبالغ فيه للفريق، بسب عدم تأهله، مؤكدًا أن «الأهلي» أدى مباراة جيدة وقدم مستوى بطوليًا، والقادم أفضل.

الصحفي الرياضي فيصل الأصبيعي كتب يقول: «إن المباراة كانت للفرص الضائعة، والأهلي فرط في الفوز، والجمهور كان الحدث الأجمل ورسم لوحات جميلة».

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