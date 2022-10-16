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وزارة الرياضة الليبية تطلب من «كاف» التحقيق في حالات إغماء لاعبي «الأخضر» في تنزانيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 16 أكتوبر 2022, 01:32 مساء
وزارة الرياضة الليبية تطلب من «كاف» التحقيق في حالات إغماء لاعبي «الأخضر» في تنزانيا
بعثة الأخضر تجري مسحة «كورونا». (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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أصدرت وزارة الرياضة الليبية بيانًا حول ما تعرضت له بعثة نادي «الأخضر» الرياضي، واستنكرت فيه بأشد العبارات ما تعرضت له بعثة نادي «الأخضر» الرياضي من عراقيل عديدة من قبل نادي «عزام» التنزاني، بعدم توفير وسائل النقل، وكذلك  ملاعب التدريب المجانية، والأهم عدم معاملة نادي «الأخضر» بالمثل كما في مباراة الذهاب بليبيا.

استنشاق مادة مخدرة
ولم يقتصر الأمر إلى هذا الحد، حيث تعرضت بعثة الفريق إلى حالات إغماء ودوار وفقدان التوازن بعد تناول وجبة العشاء نقلوا على أثرها إلى المستشفى ومكثوا فيه حتى وقت متأخر وعند ظهور الفحوصات الطبية تبين أنهم استنشقوا مادة مخدرة «بنزوديازيبين» والتي تفقد الجسم توازنه وتسبب حالات الإغماء والدوار، وذلك وفق التقرير المعتمد من المستشفى.

وزارة الرياضة تحمل نظيرتها التنزانية المسؤولية
وبناءً على ما جاء في البيان، تحمِّل وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة لوزارة الرياضة بجمهورية تنزانيا جراء ما تعرضت له بعثة فريق نادي «الأخضر» الرياضي.

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كمت طلبت وزارة الرياضة الليبية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فتح تحقيق بالواقعة وفي أسرع وقت ممكن، مع معرفة مرتكبي الجريمة التي لا تمت للرياضة بصلة، لأن الأهم سلامة بعثة نادي «الأخضر» الرياضي ممثل دولة ليبيا فى البطولة الأفريقية.

الأخضر يخاطب وزارة الرياضة
يشار إلى أن إدارة نادي «الأخضر» وجهت خطابًا إلى وزير الرياضة وإلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، واستعرضت إدارة نادي «الأخضر» ما تعرضت له منذ لحظة وصولها تنزانيا، واتهمت النادي التنزاني بعدم معاملة بعثة الفريق بالمثل من حيث الاستقبال، وتوفير الملاعب مجانًا، وسهولة التنقل، منتقدة عدم إعطائها نتائج المسحات الخاصة بفيروس «كورونا».

فريق الأخضر الليبي كان قد فاز على فريق عزام التنزاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أُقيمت بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي السبت الماضي، ويمني الفريق النفس بالعودة بنتيجة إيجابية لضمان اقتناص ورقة التأهل من تنزانيا وتأمين نتيجة الذهاب.

بيان وزارة الرياضة الليبية. (فيسبوك)
بيان وزارة الرياضة الليبية. (فيسبوك)
بيان نادي الأخضر. (فيسبوك)
بيان نادي الأخضر. (فيسبوك)
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