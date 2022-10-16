«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار، أمس السبت بالكويت، على بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ34 بإقامة آخر مباراتين في البطولة، وشهدت مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية فوز «بيروت» اللبناني على «كاظمة» الكويتي.

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الفترات الثلاث الأولى كانت جميعها لصالح «كاظمة» (23-19، 46-44، 72-65)، وفي الربع الرابع ذلل «بيروت» اللبناني الفارق، وشهد التعادل بين الفريقين (82-82)، وانتهت المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (85-85)، وفي الوقت الإضافي تقدم «بيروت» (95-94) وحافظ على تقدمه وفاز بنتيجة المباراة بفارق خمس نقاط (102-97).

مباراة الختام والتتويج

المباراة النهائية للتتويج بكأس البطولة جمعت «الأهلي» المصري و«الكويت» الكويتي، الربع الأول انتهى بتقدم «الأهلي» المصري (19-16)، والربع الثاني شهد ندية وتقاربًا في النتيجة، وأضاف «الكويت» 21 نقطة مقابل 17 للأهلي ليتذلل الفارق إلى نقطة واحدة (37-36).

وفي الربع الثالث وسع «الأهلي» المصري الفارق (58-51)، وفي الربع الرابع تقاربت النتيجة بعد أن تقدم «الأهلي» بفارق سلة (67-65)، وشهدت المباراة قبل نهايتها بدقيقتين التعادل (72-72) ثم التعادل أيضًا (77-77)، وقبل نهاية المباراة بـ11 ثانية أضاف «الكويت» نقطة أنهى بها المباراة لصالحه بنتيجة (78-77)، ليتوج «الكويت» الكويتي بكأس وذهبية بطولة الأندية العربية لكرة السلة، بينما نال «الأهلي» المصري الميدالية الفضية و«بيروت» اللبناني الميدالية البرونزية وحل «كاظمة» الكويتي رابعًا.

يشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة 16 فريقًا، ومثل «الأهلي بنغازي» ليبيا في المحفل العربي.

«الكويت» يتوج بكأس السلة العربية. (إنترنت)

«الكويت» يتوج بكأس السلة العربية. (إنترنت)

«الكويت» يتوج بكأس السلة العربية. (إنترنت)