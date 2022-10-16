Atwasat

«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 16 أكتوبر 2022, 11:54 صباحا
«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية
«الكويت» يتوج بكأس السلة العربية. (إنترنت)
alwasat radio

أُسدل الستار، أمس السبت بالكويت، على بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ34 بإقامة آخر مباراتين في البطولة، وشهدت مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية فوز «بيروت» اللبناني على «كاظمة» الكويتي.

- نادي خالد بن الوليد يتوج بكأس وذهبية دوري السلة تحت 18 عاما (صور)

الفترات الثلاث الأولى كانت جميعها لصالح «كاظمة» (23-19، 46-44، 72-65)، وفي الربع الرابع ذلل «بيروت» اللبناني الفارق، وشهد التعادل بين الفريقين (82-82)، وانتهت المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (85-85)، وفي الوقت الإضافي تقدم «بيروت» (95-94) وحافظ على تقدمه وفاز بنتيجة المباراة بفارق خمس نقاط (102-97).

مباراة الختام والتتويج
المباراة النهائية للتتويج بكأس البطولة جمعت «الأهلي» المصري و«الكويت» الكويتي، الربع الأول انتهى بتقدم «الأهلي» المصري (19-16)، والربع الثاني شهد ندية وتقاربًا في النتيجة، وأضاف «الكويت» 21 نقطة مقابل 17 للأهلي ليتذلل الفارق إلى نقطة واحدة (37-36).

وفي الربع الثالث وسع «الأهلي» المصري الفارق (58-51)، وفي الربع الرابع تقاربت النتيجة بعد أن تقدم «الأهلي» بفارق سلة (67-65)، وشهدت المباراة قبل نهايتها بدقيقتين التعادل (72-72) ثم التعادل أيضًا (77-77)، وقبل نهاية المباراة بـ11 ثانية أضاف «الكويت» نقطة أنهى بها المباراة لصالحه بنتيجة (78-77)، ليتوج «الكويت» الكويتي بكأس وذهبية بطولة الأندية العربية لكرة السلة، بينما نال «الأهلي» المصري الميدالية الفضية و«بيروت» اللبناني الميدالية البرونزية وحل «كاظمة» الكويتي رابعًا.

يشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة 16 فريقًا، ومثل «الأهلي بنغازي» ليبيا في المحفل العربي.

«الكويت» يتوج بكأس السلة العربية. (إنترنت)
«الكويت» يتوج بكأس السلة العربية. (إنترنت)
«الكويت» يتوج بكأس السلة العربية. (إنترنت)
«الكويت» يتوج بكأس السلة العربية. (إنترنت)
«الكويت» يتوج بكأس السلة العربية. (إنترنت)
«الكويت» يتوج بكأس السلة العربية. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»

صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»
الهند تختبر صاروخ بالستي أطلقته من أول غواصة نووية محلية الصنع

الهند تختبر صاروخ بالستي أطلقته من أول غواصة نووية محلية الصنع
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟

إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير ...
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟

كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
أثار دهشة علماء الفلك.. رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على الإطلاق

أثار دهشة علماء الفلك.. رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على الإطلاق
القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد

القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا

شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟

«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟
«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي

كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي
جريدة «الوسط»: تحجُّر سياسي يعيد المخاوف من حرب «الوكلاء»

جريدة «الوسط»: تحجُّر سياسي يعيد المخاوف من حرب «الوكلاء»
كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!

كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!
عودة ملف الهجرة

عودة ملف الهجرة
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»

رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
24 فريقا في بطولة «النواحي الأربع» لكرة القدم
24 فريقا في بطولة «النواحي الأربع» لكرة القدم
أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض النتائج
أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال...
اتحاد الملاكمة يقيم بطولة تنشيطية للناشئين
اتحاد الملاكمة يقيم بطولة تنشيطية للناشئين
اتحاد الكرة الليبي يعتمد 17 ملعبا للدوري الممتاز في الموسم الجديد
اتحاد الكرة الليبي يعتمد 17 ملعبا للدوري الممتاز في الموسم الجديد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ ......
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر...
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة...
المزيد
«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية
«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية...
نادي «الأخضر»: بعثتنا في تنزانيا تعرضت لـ«تخدير متعمد».. ونطالب الوزير بالتدخل
نادي «الأخضر»: بعثتنا في تنزانيا تعرضت لـ«تخدير متعمد».. ......
رغم فوزه بثلاثية.. الأهلي طرابلس يودع «دوري الأبطال»
رغم فوزه بثلاثية.. الأهلي طرابلس يودع «دوري الأبطال»...
اتحاد الكرة الليبي يعتمد 17 ملعبا للدوري الممتاز في الموسم الجديد
اتحاد الكرة الليبي يعتمد 17 ملعبا للدوري الممتاز في الموسم ......
اتحاد الملاكمة يقيم بطولة تنشيطية للناشئين
اتحاد الملاكمة يقيم بطولة تنشيطية للناشئين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط