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نادي الأخضر: بعثتنا في تنزانيا تعرضت لـ«تخدير متعمد».. ونطالب الوزير بالتدخل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 02:30 صباحا
نادي الأخضر: بعثتنا في تنزانيا تعرضت لـ«تخدير متعمد».. ونطالب الوزير بالتدخل
فريق الأخضر لكرة القدم. (فيسبوك)
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طالبت إدارة نادي الأخضر وزير الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بتحمل مسؤولياتهم والتدخل في مواجهة ما تتعرض له بعثة الفريق من «عراقيل» في تنزانيا وآخرها نقل أفرادها إلى المستشفى بعد تعرضها إلى «تخدير متعمد».

ويمني فريق الأخضر النفس بالعودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية من تنزانيا عندما يلتقي، الأحد، نظيره عزام التنزاني، بعدما حسم نتيجة لقاء الذهاب على ملعب شهداء بنينا بثلاثية نظيفة. 

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وفي خطاب وجهته إلى وزير الرياضة واتحاد كرة القدم وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، استعرضت إدارة نادي الأخضر ما تعرضت له منذ لحظة وصولها تنزانيا، واتهمت النادي التنزاني بعدم معاملة بعثة الفريق بالمثل من حيث الاستقبال، وتوفير الملاعب مجانا، وسهولة التنقل، منتقدة عدم إعطائها نتائج المسحات الخاصة بفيروس «كورونا» حتى الآن.

وخصت الإدارة بالذكر حادثة وقعت بعد إجراء الحصة التدريبية، السبت، فبعد تناول البعثة وجبة العشاء بمقر إقامتها تعرض أغلب أعضائها إلى حالة من الإغماء والدوار وفقدان التوازن، ليتم نقلهم إلى المستشفى، حيث مكثوا إلى وقت متأخر ولم يخرج بعضهم حتى اللحظة. وبعد إجراء التحاليل اللازمة تبين أن السبب في هذه الحالة يعود «استنشاق مادة مخدرة Benzodiazepine، تفقد الجسم توازنه، وتسبب حالة من الإغماء والدوار»، وفق الخطاب.

وحضت إدارة الأخضر وزير الرياضة واتحاد الكرة على تحمل مسؤولياتهم تجاه الدفاع عن حقوق النادي، ودعتهم إلى مراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالخصوص، مؤكدة أن طلبها يأتي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وشددت على أن هذا «الفعل المشين لن يثنينا عن الدفاع عن حقنا في المنافسة الشريفة، وتمثيل ليبيا أفضل تمثيل».

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