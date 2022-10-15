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اتحاد الملاكمة يقيم بطولة تنشيطية للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 15 أكتوبر 2022, 05:36 مساء
اتحاد الملاكمة يقيم بطولة تنشيطية للناشئين
منافسات الملاكمة الليبية. (فيسبوك)
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احتضنت حلبة الاتحاد الرياضي العسكري، الخميس الماضي، بطولة طرابلس التنشيطية لفئة الناشئين في لعبة الملاكمة بحضور رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول.

من جانبه قال يوسف البهلول في تصريح خاص إلى قناة الوسط«WTV»: «الاهتمام بالنشء وتشجيعهم وفتح المجال أمامهم يعد أمرًا مهمًا، وذلك من خلال اقامة مثل هذه المباريات التنشيطية، ونشكر بهذه المناسبة مدربي هذه الفئة».

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المدرب الوطني عبد الحكيم عمار قال أيضا «أن اقامة مثل هذه البطولات التشجيعية الهدف منها أولا الاحتكاك وثانيا التشجيع لهذه الفئة، وقد شهدت البطولة مباراة مميزة وتعتبر أحسن مباراة حيث تفوق الملاكم أحمد الغناي من الاتحاد العسكري علي الملاكمة معاذ من مدرسة طرابلس للملاكمة بالنقاط، وباقي مباريات الناشئين انتهت كلها بالتعادل».

منافسات الملاكمة الليبية. (فيسبوك)
منافسات الملاكمة الليبية. (فيسبوك)
البهلول مع محرر الوسط. (فيسبوك)
البهلول مع محرر الوسط. (فيسبوك)
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