شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ بدوري الأبطال عبر قناة الوسط

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» استديو تحليليًا لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، قبل 30 دقيقة من انطلاق المباراة التي تأتي ضمن إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

- الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت

الاستوديو التحليلي على قناة الوسط «WTV» يقدمه مؤيد اسكندر في حضور محللي قناة الوسط «WTV» أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعبد الرحيم نجم.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7



- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا لمشاهدة المباراة على صفحة قناة الوسط بـ«فيسبوك»

مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق السوداني بنتيجة هدفين دون مقابل، في حين يحتاج فريق الأهلي طرابلس لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب، من أجل التأهل لدور المجموعات.

وسمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بحضور خمسة آلاف مشجع بملعب شهداء بنينا.