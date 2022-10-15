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أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض النتائج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 15 أكتوبر 2022, 05:02 مساء
أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض النتائج
منافسات الشطرنج في بطولة الخياري. (فيسبوك)
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أُسدل الستار، أمس الجمعة، بمدينة مرسى مطروح المصرية على بطولة الخياري الدولية للشطرنج، وفي أهم مباريات الجولة التاسعة، فاز أدهم فوزي تصنيف 2481 على محسن جبر 2193، وكريم وجيه تصنيف 2381 على عبدالرحمن هشام تصنيف 2383.

جاءت نتائج لاعبو ليبيا لتشهد فوز فرج مهدية 1938 على المصري علي أحمد 1505، وفوز خالد فرنكة على المصري رمضان يحيى تصنيف 124، وتعادل على يوسف 1785 مع المصري جوي روماني 1682، وخسر يوسف الحصادي 2128 أمام المصري صبري مينا 1746، وخسر سعد بتيل 1740 أمام المصري يوسف محمد 1498، وأيضا خسر عادل محمود 1188 أمام المصري رمضان يوسف 1577، وخسر محمد عبدالقادر 1562 أمام المصري محمد نورالدين 1285.

الترتيب النهائي للبطولة
توج بكأس وذهبية البطولة المصري أدهم فوزي برصيد 8 نقاط تساوى بعدها أربعة لاعبين برصيد 7.5 نقطة لكل منهم وبكسر التعادل جاء ثانياً المصري محمد عزت وثالثًا المصري مهيب عامر ورابعاً البريطاني ديفيد جيمس وخامسا المصري كريم وجيه.

ترتيب لاعبي ليبيا
جاء ترتيب لاعبي ليبيا في على النحو التالي: فرج مهدية في الترتيب 36 برصيد 6 نقاط، وبدأ البطولة في الترتيب 52 وأنهاها في الترتيب 36، وأضاف إلى تصنيفه 2.6 نقطة، أما خالد فرنكة جاء في الترتيب 75 برصيد 5 نقاط، وبدأ البطولة في الترتيب 93 وأنهاها في الترتيب 75 وأضاف 3.6 نقطة.

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يوسف علي جاء في الترتيب 86 برصيد 5 نقاط، وبدأ في الترتيب 75 وأنهاها في الترتيب 86 وفقد من تصنيفه 16.6 نقطة، أما يوسف الحصادي جاء في الترتيب 92 بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 4.5 لفقدانه الجولات الثلاث الأخيرة مع لاعبين أقل تصنيفًا، حيث فقد الجولة الثامنة أمام المصري السيد شهاب تصنيف 1764، وفقد الجولة التاسعة أمام المصري وائل صبري تصنيف 1746، وبدأ الحصادي البطولة في الترتيب 27 وأنهاها في الترتيب 92 وفقد من تصنيفه 71.2 نقطة.

أما حمدي العقوري في الترتيب 119 برصيد 4 نقاط وبدأ في الترتيب 85 وأنهاها في الترتيب 119 وأضاف 3.2 نقطة، وجاء سعد بتال في الترتيب 147 برصيد 3.5 نقطة، وبدأ في الترتيب 84 وأنهاها في الترتيب 147، وفقد من رصيده 74 نقطة، وأخيرًا محمود عادل بدأ في الترتيب 162 وأنهاها في الترتيب 146 وأضاف إلى رصيده 6.4  نقطة.

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