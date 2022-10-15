24 فريقا في بطولة «النواحي الأربع» لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلق الخميس الماضي بمنطقة قصر بن غشير بطولة النواحي الأربع لكرة القدم بمشاركة 24 فريقًا من مناطق طرابلس وقصر بن غشير وأبوسليم والعواتة وعين زارة وخلة الفرجان والهضبة وسوق السبت والسواني واسبيعة وسوق الخميس وإمسيحل وسيدي السائح.

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البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي اليوم الافتتاحي جرت ثلاث مباريات، شهدت فوز فريق العواتة على أبوعليم من منطقة المرازيق بركلات الترجيح، كما فاز نسور المنار من السواني على خلة الفرجان بضربات الترجيح أيضا.

وفاز فريق الرملة من قصر بن غشير على فريق اتحاد العواته بخمسة أهداف دون رد.

وفي الجولة الثانية يلتقي فريق بئر العالم بفريق سوق السبت، وفندق الشريف مع طريق الشوك، والهضبة يتبارى مع التحدي العواتة.