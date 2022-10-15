نادي خالد بن الوليد يتوج بكأس وذهبية دوري السلة تحت 18 عاما (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

جرت أمس الجمعة بالقاعة الكبرى بطرابلس أخر مباراتين في نهائيات بطولة الدوري الليبي لكرة السلة تحت 18 عاما، انتهيتا بفوز اليرموك على الجزيرة بنتيجة (60-53)، كما فاز خالد بن الوليد على النصر (62-48).

الترتيب النهائي

توج نادي خالد بن الوليد بكأس وذهبية بطولة الدوري الليبي لكرة السلة تحت 18عاما بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 3 مباريات (له 177 نقطة / عليه 149+ 28)، وجاء ثانيا النصر برصيد 5 نقاط (له 176 نقطة / عليه 165+ 11)، وثالثا اليرموك برصيد 4 نقاط (له 162 نقطة / عليه 177 - 15)، ورابعا الجزيرة برصيد 3 نقاط (له 155 نقطة / وعليه 179 - 24).

عقوبات في النصر

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة بالاعتماد على مادته الأولى نتيجة مباراتي أمس بفوز اليرموك على الجزيرة بنتيجة (60-53)، كما فاز خالد بن الوليد على النصر (62-48).

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وفي مادته الثانية معاقبة إدارى فريق النصر يونس لأحمد السنوسي من مرافقة فريقه لعدد 16 مباراة مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار لتسببه في احداث فوضى بعد نهاية مباراة فريقه أمام فريق خالد بن الوليد.

وفي المادة الثالثة إيقاف لاعبا النصر عيسى أدم علي ومحمد عبد المجيد المسلاتي بسبب احداث فوضى بعد إنتهاء مباراة فريقهم أمام خالد بن الوليد.

اليوم نهائي الكأس

اليوم السبت تشهد القاعة الكبرى بطرابلس نهائي بطولة كأس ليبيا لكرة السلة 18 عاما، وتجمع النصر والجزيرة بطلا المنطقتين الشرقية والغربية.

نادي خالد بن الوليد يتوج بطلا. (فيسبوك)

نادي خالد بن الوليد يتوج بطلا. (فيسبوك)

نادي خالد بن الوليد يتوج بطلا. (فيسبوك)

عقوبات اتحاد كرة السلة. (فيسبوك)