الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتجه انظار الجمهور الرياضي الليبي، اليوم السبت، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، صوب ملعب شهداء بنينا ببنغازي في المباراة المرتقبة بين الأهلي طرابلس وضيفه فريق المريخ السوداني ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق السوداني بنتيجة هدفين دون مقابل، في حين يحتاج فريق الأهلي طرابلس لتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب، من أجل التأهل لدور المجموعات.

وسمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بحضور خمسة آلاف مشجع بملعب شهداء بنينا.

واستعد فريق الأهلي طرابلس للمواجهة جيدا من أجل الظفر بنتيجة المباراة وتصحيح أخطاء المباراة السابقة التي اقيمت في الخرطوم.

وعقد أمس الجمعة الاجتماع الفني للمباراة بحضور مراقب المباراة وطاقم التحكيم المغربي، وتقرر أن يرتدي الأهلي طرابلس الغلالة الخضراء في المباراة.